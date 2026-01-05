Criză fără sfârșit la Manchester United. Cine îi vine pe banca tehnică după ce Ruben Amorim a fost demis

Ruben Amorim (40 de ani) a fost dat afară, azi, de la Manchester United, din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare. Antrenorul portughez nu a reușit să redreseze o echipă aflată de mulți ani în derivă. Care nu a mai câștigat titlul în Premier League de la ultimul sezon cu Alex Ferguson pe banca tehnică, în 2012 - 2013.

Duminică, „diavolii” au remizat în deplasare, cu Leeds United, scor 1-1. După 20 de runde, United este pe locul al 6-lea cu 31 de puncte. Amorim ajunsese pe banca tehnică a trupei de pe „Old Trafford” în 2024. El mai lucrase, în țara natală, la Braga și la Sporting Lisabona.

În mandatul de la United, tehnicianul lusitan nu a reușit să lege trei victorii la rând. Inconstanța fiind marea problemă a echipei. „Dar vreau să spun că eu nu voi pleca. Îmi voi face treaba până când va veni altcineva să mă înlocuiască”, a afirmat, după meciul cu Leeds, Amorim.

El va primi salariul până la expirarea contractului, în vara anului 2027. „Conducerea a hotărât, cu ezitare, că este momentul potrivit să facă o schimbare. Asta îi va oferi echipei cele mai bune șanse pentru a se clasa cât mai sus în Premier League”, a fost anunțul făcut de oficialii clubului.

Deocamdată, până vor găsi un alt antrenor, cei de la United vor fi pregătiți de fostul jucător Darren Fletcher (41 de ani), care va asigura interimatul.

În întreg mandatul de la Manchester United, antrenorul portughez are un procentaj foarte slab. Gruparea de pe „Old Trafford” a câștigat doar 39,6% dintre meciurile jucate sub comanda lui Ruben Amorim. Au fost, în total, 25 de victorii, 15 egaluri și 23 de eșecuri.

„Aș merge pe... De Zerbi / Tuchel / Xavi sau Darren Fletcher, dacă se descurcă bine”, a scris pe rețelele sociale, Rio Ferdinand, fost mare jucător al lui United, legat de posibilul înlocuitor al lui Amorim.