Meci de senzație în Premier League, Manchester United și Bournemouth, remiză cu opt goluri

Manchester United și Bournemouth au încheiat la egalitate, scor 4-4, partida jucată pe „Old Trafford” în etapa a 16-a a Premier League. Gazdele au deschis scorul în minutul 13 prin Amad Diallo (13), oaspeții au egalat datorită lui Antonie Semenyo (40). Gazdele au intrat cu avantaj la pauză, pentru că brazilianul Casemiro și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 45+4.

În partea a doua, oaspeții au revenit și au trecut în avantaj, goluri înscrise de Evanilson (46) și de Marcus Tavernier (52). United a întors în două minute prin Bruno Fernandes (77) și Matheus Cunha (79), Bournemouth a egalat după golul lui Eli Junior Kroupi (84). „Diavolii” sunt pe locul al 6-lea al clasamentului cu un total de 26 de puncte, Bournemouth e pe 13 cu 21 de puncte.

Lidera, Arsenal, a adunat 36 de puncte și e urmată de Manchester City cu 34 de puncte și Aston Villa - 33 de puncte.

Tot luni seară, în Italia, AS Roma a câștigat la limită, scor 1-0, disputa cu Como, de pe teren propriu, din runda a 15-a a Serie A. Diferența a fost făcută în repriza a doua de reușita lui Wesley Franca din minutul 60. Roma e pe locul al 4-lea cu 30 de puncte, Como ocupă cea de-a 7-a poziție cu 24 de puncte.

Lideră e echipa lui Cristi Chivu, Inter Milano, care a adunat 33 de puncte și e urmată de AC Milan (32) și de Napoli (31).

În Spania, cu Andrei Rațiu titular, Rayo Vallecano a remizat pe teren propriu cu Bestis Sevilla, scor 0-0, în etapa a 16-a din La Liga.se află pe locul 13 în Spania, cu 18 puncte, în timp ce Betis este pe poziția a 6-a, cu 25 de puncte înregistrate. Internaționalul român a primit nota 7.1 din partea Sofascore.