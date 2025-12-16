Sport

Meci de senzație în Premier League, Manchester United și Bournemouth, remiză cu opt goluri

Comentează știrea
Meci de senzație în Premier League, Manchester United și Bournemouth, remiză cu opt goluriSursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Manchester United și Bournemouth au încheiat la egalitate, scor 4-4, partida jucată pe „Old Trafford” în etapa a 16-a a Premier League. Gazdele au deschis scorul în minutul 13 prin Amad Diallo (13), oaspeții au egalat datorită lui Antonie Semenyo (40). Gazdele au intrat cu avantaj la pauză, pentru că brazilianul Casemiro și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 45+4.

Meci de senzație, cu opt goluri, între Manchester United și Bournemotuh

În partea a doua, oaspeții au revenit și au trecut în avantaj, goluri înscrise de Evanilson (46) și de Marcus Tavernier (52). United a întors în două minute prin Bruno Fernandes (77) și Matheus Cunha (79), Bournemouth a egalat după golul lui Eli Junior Kroupi (84). „Diavolii” sunt pe locul al 6-lea al clasamentului cu un total de 26 de puncte, Bournemouth e pe 13 cu 21 de puncte.

sursa: Facebook

Arsenal e pe primul loc în Premier League

Lidera, Arsenal, a adunat 36 de puncte și e urmată de Manchester City cu 34 de puncte și Aston Villa - 33 de puncte.

Tot luni seară, în Italia, AS Roma a câștigat la limită, scor 1-0, disputa cu Como, de pe teren propriu, din runda a 15-a a Serie A. Diferența a fost făcută în repriza a doua de reușita lui Wesley Franca din minutul 60. Roma e pe locul al 4-lea cu 30 de puncte, Como ocupă cea de-a 7-a poziție cu 24 de puncte.

Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: Am avut un mic şoc
Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: Am avut un mic şoc
Custodele Coroanei, mesaj politic rar despre suveranism și alegeri. Avertisment pentru România și Europa
Custodele Coroanei, mesaj politic rar despre suveranism și alegeri. Avertisment pentru România și Europa

Lideră e echipa lui Cristi Chivu, Inter Milano, care a adunat 33 de puncte și e urmată de AC Milan (32) și de Napoli (31).

Andrei Rațiu, titular la Rayo Vallecano în remiza cu Betis Sevilla

În Spania, cu Andrei Rațiu titular, Rayo Vallecano a remizat pe teren propriu cu Bestis Sevilla, scor 0-0, în etapa a 16-a din La Liga.se află pe locul 13 în Spania, cu 18 puncte, în timp ce Betis este pe poziția a 6-a, cu 25 de puncte înregistrate. Internaționalul român a primit nota 7.1 din partea Sofascore.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:56 - Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: Am avut un mic şoc
11:50 - Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
11:47 - Atacuri americane în Pacific. Opt persoane, ucise după lovituri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri
11:37 - Noile tarife ale administrației Trump aduc peste 200 de miliarde de dolari la bugetul SUA
11:26 - Marius Budăi, atac la Radu Miruță: Nu vă este jenă să-i dezinformați așa pe oameni
11:17 - UE, noi sancțiuni pentru flota fantomă a Rusiei. Sunt vizați oameni de afaceri asociați cu giganții energetici de stat

HAI România!

Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume

Proiecte speciale