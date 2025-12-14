Dinamo a învins Metaloglobus cu 4-0 și rămâne în lupta pentru titlu în Superligă

Dinamo București a obținut duminică o victorie categorică pe teren propriu, scor 4-0, împotriva echipei Metaloglobus, în etapa a 20-a a Superligii. Primele ocazii au aparținut oaspeților, însă portarul dinamovist Epassy a reținut fără probleme șuturile lui Neacșu și Huiban, în minutele 9 și 19. În minutul 24, Alberto Soro a deschis scorul cu o scăriță spectaculoasă, oferind avantaj gazdelor.

Metaloglobus a solicitat un penalty în minutul 29, dar verificarea VAR a arătat că faza a fost întreruptă pentru offside. Dinamo a avut câteva ratări importante prin Cătălin Cîrjan, în minutele 45+4 și 56, fără ca acestea să afecteze avantajul echipei gazdă.

Cristi Mihai, intrat pe teren în locul lui Adrian Mazilu, a majorat avantajul în minutul 58. În minutul 76, Perica a înscris pentru 3-0, iar Cătălin Cîrjan a închis tabela în al doilea minut al prelungirilor, după o acțiune personală.

Cu această victorie, Dinamo ocupă locul 2 în Superligă, cu 38 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani, dar cu un golaveraj mai bun. Liderul clasamentului rămâne Rapid, cu 39 de puncte. Metaloglobus se află pe ultima poziție, cu 11 puncte.

Dinamo: Epassy – Sivis (Ikoko 85), Mărginean, Stoinov, Opruț – Milanov (Perica 67), Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (L. Bărbulescu 84), Alberto Soro (Al. Pop 84), Ad. Mazilu (Cr. Mihai 54) Antrenor: Zeljko Kopic

Metaloglobus: Gavrilăș – R. Neacșu (Ad. Sîrbu 77), Aboubacar Camara, Aggoun, A. Sava – L. Liș (Tache 46), Bruno Carvalho (Hadzic 67), Sabater, Zakir – Huiban (Ubbink 78), Ely Fernandes (Abbey 46) Antrenor: Mihai Teja

Cartonașe galbene: Sabater 58 Arbitri: Viorel Flueran – Adrian Popescu, Valentin Dumitru Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache – Sorin Costreie