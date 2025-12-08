Sport

FC Botoșani - Rapid, ora 20.30. Primele două clasate în Superliga, față în față

FC Botoșani - Rapid, ora 20.30. Primele două clasate în Superliga, față în fațăMinge de fotbal. Sursa foto: Pixabay
FC Botoșani și Rapid se întâlnesc, în acastă seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) în ultima partidă a etapei a 19-a a campionatului intern.

FC Botoșani - Rapid, meci cu mare miză pentru titlu

O confruntare cu mare miză în clasament, între formațiile de pe locurile 1 și 2. Giuleștenii conduc ierarhia, cu un total de 38 de puncte, moldovenii au adunat 36.

„Ne așteaptă un meci important, jucăm cu a doua clasată, din punct de vedere al clasamentului important pentru noi e să acumulăm puncte. Dacă se poate să le luăm pe toate 3, ar fi important între noi, ne-am distanța de a doua clasată, Botoșani. Nu va fi ușor. Un meci cu agresivitate. Echipa adversă are viteză la extreme. Acasă nu a pierdut până acum.

costel galca.

Sursa foto captură ecran

„Important e să nu pierdem”

Au un antrenor cu experiență, în mare parte e meritul lui, a știut să creeze o echipă, să pună în valoare jucătorii. Important e meciul acesta, să acumulăm puncte, au mai rămas 3 meciuri până în pauza de iarnă. Important e să nu pierdem. Pașcanu nu poate reveni în lot. Au revenit Borza și Gheorghe, mă bucur foarte mult. Acestea sunt noutățile și sper să îi folosim în aceste 3 meciuri”, a spus Costel Gâlcă, tehnicianul Rapidului.

Horoscopul lui Dom' Profesor,  9 decembrie 2025. Dracul se ascunde în morile de apă
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  9 decembrie 2025. Dracul se ascunde în morile de apă
PSD vrea excluderea USR de la guvernare. Mesaj ferm pentru Ilie Bolojan
PSD vrea excluderea USR de la guvernare. Mesaj ferm pentru Ilie Bolojan

FC Botoșani - Rapid, echipe probabile

FC Botoșani: Anestis - Friday, Miron, Suta, Pavlovic - Aldair, Papa - A. Dumitru, Ongenda, Mailat - Dumiter Rezerve: Kukic - G. David, Bodișteanu, Cîmpanu, Creț, Kukic, E. Lopez, Miguelito, Mitrov, Pănoiu Absenți: Diaw, Bordeianu, Petro (suspendați), Ilaș, Francisco Junior, Kovtalyuk, Sadiku (accidentați) Antrenor: Leo Grozavu

Rapid: Aioani - Cr. Manea, Bolgado, Kramer, Bădescu – K. Keita, Grameni, Christensen - Al. Dobre, Koljic, Petrila Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Gojkovic, C. Vulturar, R. Pop. Micovschi, Jambor, Borza, G. Gheorghe, Hromada Absenți: Baroan (exclus), Pașcanu, Mendes, Burmaz, Hazrollaj (accidentați) Antrenor: Costel Gâlcă

Stadion: Municipal (Botoșani) Arbitru: Horațiu Feșnic // Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei Arbitru VAR: Iulian Dima // Asistent VAR: Ovidiu Artene

