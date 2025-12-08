FC Botoșani - Rapid, ora 20.30. Primele două clasate în Superliga, față în față

FC Botoșani și Rapid se întâlnesc, în acastă seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) în ultima partidă a etapei a 19-a a campionatului intern.

O confruntare cu mare miză în clasament, între formațiile de pe locurile 1 și 2. Giuleștenii conduc ierarhia, cu un total de 38 de puncte, moldovenii au adunat 36.

„Ne așteaptă un meci important, jucăm cu a doua clasată, din punct de vedere al clasamentului important pentru noi e să acumulăm puncte. Dacă se poate să le luăm pe toate 3, ar fi important între noi, ne-am distanța de a doua clasată, Botoșani. Nu va fi ușor. Un meci cu agresivitate. Echipa adversă are viteză la extreme. Acasă nu a pierdut până acum.

Au un antrenor cu experiență, în mare parte e meritul lui, a știut să creeze o echipă, să pună în valoare jucătorii. Important e meciul acesta, să acumulăm puncte, au mai rămas 3 meciuri până în pauza de iarnă. Important e să nu pierdem. Pașcanu nu poate reveni în lot. Au revenit Borza și Gheorghe, mă bucur foarte mult. Acestea sunt noutățile și sper să îi folosim în aceste 3 meciuri”, a spus Costel Gâlcă, tehnicianul Rapidului.

FC Botoșani: Anestis - Friday, Miron, Suta, Pavlovic - Aldair, Papa - A. Dumitru, Ongenda, Mailat - Dumiter Rezerve: Kukic - G. David, Bodișteanu, Cîmpanu, Creț, Kukic, E. Lopez, Miguelito, Mitrov, Pănoiu Absenți: Diaw, Bordeianu, Petro (suspendați), Ilaș, Francisco Junior, Kovtalyuk, Sadiku (accidentați) Antrenor: Leo Grozavu

Rapid: Aioani - Cr. Manea, Bolgado, Kramer, Bădescu – K. Keita, Grameni, Christensen - Al. Dobre, Koljic, Petrila Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Gojkovic, C. Vulturar, R. Pop. Micovschi, Jambor, Borza, G. Gheorghe, Hromada Absenți: Baroan (exclus), Pașcanu, Mendes, Burmaz, Hazrollaj (accidentați) Antrenor: Costel Gâlcă

Stadion: Municipal (Botoșani) Arbitru: Horațiu Feșnic // Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei Arbitru VAR: Iulian Dima // Asistent VAR: Ovidiu Artene