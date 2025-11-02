UTA - Metaloglobus, 2-0. Arădenii au văzut luminița de la capătul tunelului

UTA s-a impus, duminică, acasă, în fața celor de la Metaloglobus, scor 2-0, într-o partidă din etapa a 15-a a campionatului intern. După o primă repriză fără evenimente pentru tabela de marcaj, gazdele au deschis scorul Marius Coman în minutul 74 și și-au dublat avantajul în minutul Dmitro Popelov (86).

Echipa gazdă venea după o serie de nouă partide fără victorie. Oamenii lui Adrian Mihalcea sunt pe locul al 9-lea al clasamentului cu 19 puncte, Metaloglobus rămâne „lanterna roșie” a ierarhiei cu un total de 7 puncte.

Au marcat: Marius Coman (74), Dmitro Pospelov (86). Arbitru: George Cătălin Roman (Timişoara); arbitri asistenţi: Nicuşor Marin (Suseni/Argeş), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Romică Bîrdeş (Piteşti) Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) - LPF.

„Întotdeauna sunt momente în joc care, dacă nu le interpretezi bine. Le-am spus băieților întotdeauna că cea mai importantă în fotbal este concentrarea. Poate tehnica și valoarea poți să le depășești numai cu unitate și cu determinare. Concentrarea trebuie să fie la maximum.

E păcat. Am luat două goluri foarte simple și am pierdut. Băieții au muncit, nu am ce să le reproșez. Au făcut o primă repriză foarte bună. Așa a fost să fie. Și eu aș vrea să fiu arbitrat acasă așa. Vorbesc în general așa. 10% să am și eu susținere”, a spus Mihai Teja, antrenorul celor de la Metaloglobus, conform Digi Sport.

„Eu îi felicit pe jucători. Au muncit foarte mult. Dau tot ce au mai bun. Sunt determinați. Cred că am trecut printr-o perioadă bună, jucăm un fotbal bun. Trebuie să eliminăm din aceste greșeli care ne costă”, a mai declarat tehnicianul.