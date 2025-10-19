Sport

Gigi Becali s-a enervat și a închis telefonul. Întrebarea care l-a deranjat pe finanțator, după ce FCSB a fost umilită

Gigi Becali s-a enervat și a închis telefonul. Întrebarea care l-a deranjat pe finanțator, după ce FCSB a fost umilităGigi Becali. Sursa foto: Captură video
Gigi Becali a fost un car de nervi după ce FCSB a fost umilită, sâmbătă, în deplasare, de Metaloglobus. „Roș-albaștrii” au pierdut cu scorul de 1-2 în fața ultimei clasate, în etapa a 13-a. A fost primul succes pentru gruparea pregătită de Mihai Teja.

Gigi Becali a tunat și fulgerat după Metaloglobus - FCSB, 2-1

Intrat în direct la Digi Sport, latifundiarul din Pipera a făcut iureș. „Cum a fost posibil? A fost posibil pentru că le-am dat prime vreo 3 milioane, au luat 1-2-3 sute de mii de euro și ăsta este fotbalistul în România. Dacă omul ia bani, ce să mai joace? Primele de calificare în Europa. Asta cred, altceva ce să zic?

Să zicem că s-a întâmplat. Dar au dat golul 2 în minutul 55. Apoi, să nu pasezi, să nu câștigi mingea? Nu mai înțeleg. E ceva, de parcă... Aveam 1-0, George Popescu pasă lui Olaru, Olaru la George Popescu, de la unul la altul. Miștocăreală. Jucați, mă, fotbal, dați al doilea gol! Jucau miștocăreală, miuță.

Nu știu exact ce se întâmplă, nu-mi pot da seama. Problema e că nu ne mișcăm pe teren, nu pasăm. Nu știu de ce. S-au săturat oamenii, au câștigat bani și probabil le ajunge cât au câștigat”, a spus Becali.

sursa: Facebook

Jucătorii, tocați mărunt

Patronul și-a continuat atacurile la adresa jucătorilor. „Radunovic, nimic. Olaru, toate la adversar. Golurile, amândouă de la el (n.r. - despre Alhassan). La primul depășit, la al doilea 11 metri aiurea. Dar de unde să scot pe altul? Nu mai aveam pe cine.

Golul doi e și al lui Târnovanu. Păi, normal, du-te, bă, și ia mingea, că e a ta. Aveai 100 de ani! O piticanie de jucător (n.r. - despre Moses Abbey, cel aflat în duel cu Alhassan), să nu poți. Să pui mâna pe minge în fața la piticanie?”

S-a supărat și a închis telefonul

La un moment dat, moderatorul Radu Naum l-a întrebat pe finanțator dacă se gândește să-i lase și pe cei de la echipă să decidă ce se întâmplă în afara terenului și pe teren.

„Domnule Naum, hai să fii sănătos, că văd că-ți arde de glume. Hai la revedere, pa!”,  a spus Becali, care a închis telefonul.

