FC Botoșani a urcat pe primul loc în Superligă. Clasamentul după 12 etape

Superliga/ Sursa foto Facebook
FC Botoșani a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii de fotbal, după victoria cu 2-1 în fața echipei UTA Arad, luni seară, pe teren propriu, în ultimul meci al etapei a 12-a.

Partida a început în forță, cu un penalty transformat de Zoran Mitrov în minutul 3, după o intervenție întârziată a portarului Dejan Iliev asupra lui Alexandru Cîmpanu. Replica arădenilor a venit rapid: în minutul 11, Valentin Costache a restabilit egalitatea, profitând de o ezitare a apărării moldovene.

Golul victoriei a fost reușit de Sebastian Mailat în minutul 73, cu un șut spectaculos de la aproape 30 de metri, care l-a surprins pe Iliev. Finalul a aparținut gazdelor, care au mai irosit o mare ocazie prin Mitrov, în timp ce UTA a ratat o șansă uriașă imediat după pauză, tot prin Costache.

FC Botoșani

Sursa foto: Facebook/FC Botoșani

Pentru antrenorul Leo Grozavu, meciul a avut și o semnificație aparte: a fost a 250-a partidă ca principal pe prima scenă a fotbalului românesc.

Botoșănenii sunt neînvinși de opt etape, perioadă în care au adunat șase victorii și două egaluri, și urcă astfel pe primul loc al Superligii. În schimb, UTA traversează o perioadă dificilă, cu șapte meciuri fără victorie (cinci egaluri și două înfrângeri).

Oțelul Galați, victorie categorică în fața Metaloglobus: 4-0

În celălalt meci al serii, Oțelul Galați s-a impus clar, cu 4-0 în fața formației Metaloglobus București, controlând jocul de la un capăt la altul.

Gazdele au deschis scorul încă din minutul 7 prin Andrezinho, după o pasă a lui Patrick. Lameira a majorat diferența înainte de pauză (min. 40), iar în minutul 42 Dur-Bozoancă a parat un penalty executat de Huiban. Lameira a reușit apoi dubla cu o lovitură de cap, iar scorul pauzei a fost 3-0.

În repriza a doua, Bordun a închis tabela la 4-0 (min. 75), după o nouă acțiune a lui Andrezinho.

Echipa lui Laszlo Balint ajunge la 16 puncte și urcă pe locul 7, în timp ce Metaloglobus rămâne ultima, cu doar trei puncte.

Superliga. Clasament

1 FC Botoşani 2 Rapid Bucureşti 3 Universitatea Craiova 4 FC Dinamo Bucureşti 5 FC Argeş 6 Unirea Slobozia 7 Oţelul Galaţi 8 UTA Arad 9 Farul Constanţa 10 Universitatea Cluj 11 FCSB 12 CFR 13 FC Hermannstadt 14 Petrolul Ploieşti 15 FK Csikszereda 16 Metaloglobus

