Sport

Bogdan Lobonț, despre antrenorul care i-a influențat decisiv cariera. Cum i s-a schimbat viața fostului internațional

Comentează știrea
Bogdan Lobonț, despre antrenorul care i-a influențat decisiv cariera. Cum i s-a schimbat viața fostului internațional
Din cuprinsul articolului

Bogdan Lobonț (47 de ani), fost internațional român, și-a amintit de pasul pe care l-a făcut în fotbalul important. În 1997, Mircea Lucescu, abia venit la Rapid, l-a dorit foarte mult pe goalkeeprul echipei Corvinul Hunedoara. A fost o mutare ce avea să-i schimbe decisiv viața lui Lobonț. Care, din Giulești, a făcut pasul la echipa națională și la Ajax Amsterdam.

Bogdan Lobonț, despre relația cu Mircea Lucescu

„A insistat (n.r. - Mircea Lucescu0 foarte mult să vin la Rapid. Și-mi aduc aminte telefonul pe care mi l-a dat. A fost în după-amiaza unei sâmbete, după ultima etapă, pe care am jucat-o cu Corvinul, acasă, cu CFR Timișoara. După meci am ieșit cu băieții la masă. Se terminase sezonul, faimoasa masă cu echipa. Și țin minte că a venit mama de vreo două sau trei ori să-mi spună că sună nea Mircea și mă așteaptă acasă să răspund la telefon. Mă suna într-o oră. „Bine, mamă, vin” și a treia oară am ajuns și am răspuns la telefon. Am vorbit cu dânsul, mi-a spus că mă așteaptă cu mare drag la Rapid. Voia să construiască o echipă redutabilă, cum a făcut la Hunedoara.

Mircea Lucescu

Mircea Lucescu Sursa foto. Facebook

Ce a câștigat la Rapid

Mi-a dezvăluit în acel moment că vrea să-l aducă și pe Mircea Rednic la Rapid. Și a făcut-o, în perioada în care am stat la Rapid, doi ani și jumătate, până să plec la Ajax. Am reușit să câștigăm o Cupă, să fim la o lungime de barcă de câștigarea campionatului, iar în al doilea sezon am câștigat campionatul, dar am pierdut Cupa cu Steaua. A făcut lucruri extraordinare și a reușit să aducă jucători cu o calitate extraordinară pentru acel moment”, a povestit fostul portar pentru gsp.ro.

Se uita la el ca la Dumnezeu

„Mă uitam ca la Dumnezeu, pentru că știam ce construise la Hunedoara, ce echipă formase acolo, cu toți jucătorii pe care i-a luat după dânsul la Dinamo. Ce a făcut la Dinamo, ce a făcut la echipa națională... Știam cine e dânsul și mă uitam cu mare respect la el. Și, bineînțeles, cu urechile bine deschise, să încerc să prind cât mai mult. Sincer, a fost emoționantă prima întâlnire pe care am avut-o cu dânsul.

După controlul judiciar de la Buftea, Călin Georgescu i-a cerut public ajutorul lui Trump
După controlul judiciar de la Buftea, Călin Georgescu i-a cerut public ajutorul lui Trump
Imagine postată de Mick Schumacher cu tatăl său, la 12 ani de la accidentul care le-a schimbat viața
Imagine postată de Mick Schumacher cu tatăl său, la 12 ani de la accidentul care le-a schimbat viața

Prima întâlnire a fost mai mult despre fotbal. După aceea, încet-încet, cu noi, cu cei tineri, avea mai multe discuții individuale în care nu că ne spunea punctul dânsului de vedere, dar ne îndruma și în viața de dincolo de fotbal. Pentru că este fundamental să fii îndrumat bine și în ceea ce faci după ce pleci de la antrenament. Și el a făcut-o foarte bine și o face foarte bine în continuare”, a mai afirmat Lobonț.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:09 - Cum funcționează algoritmul de recomandări pe platformele de streaming
13:58 - După controlul judiciar de la Buftea, Călin Georgescu i-a cerut public ajutorul lui Trump
13:50 - Smartphone-urile și televizoarele Samsung vor primi o funcție nouă
13:39 - Indicele ROBOR a înregistrat o nouă scădere. IRCC rămâne la nivelul maxim înregistrat
13:31 - Imagine postată de Mick Schumacher cu tatăl său, la 12 ani de la accidentul care le-a schimbat viața
13:20 - Povestea din spatele succesului Bumble. Femeia care a schimbat regulile aplicațiilor de dating

HAI România!

Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste

Proiecte speciale