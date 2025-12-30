Bogdan Lobonț, despre antrenorul care i-a influențat decisiv cariera. Cum i s-a schimbat viața fostului internațional

Bogdan Lobonț (47 de ani), fost internațional român, și-a amintit de pasul pe care l-a făcut în fotbalul important. În 1997, Mircea Lucescu, abia venit la Rapid, l-a dorit foarte mult pe goalkeeprul echipei Corvinul Hunedoara. A fost o mutare ce avea să-i schimbe decisiv viața lui Lobonț. Care, din Giulești, a făcut pasul la echipa națională și la Ajax Amsterdam.

„A insistat (n.r. - Mircea Lucescu0 foarte mult să vin la Rapid. Și-mi aduc aminte telefonul pe care mi l-a dat. A fost în după-amiaza unei sâmbete, după ultima etapă, pe care am jucat-o cu Corvinul, acasă, cu CFR Timișoara. După meci am ieșit cu băieții la masă. Se terminase sezonul, faimoasa masă cu echipa. Și țin minte că a venit mama de vreo două sau trei ori să-mi spună că sună nea Mircea și mă așteaptă acasă să răspund la telefon. Mă suna într-o oră. „Bine, mamă, vin” și a treia oară am ajuns și am răspuns la telefon. Am vorbit cu dânsul, mi-a spus că mă așteaptă cu mare drag la Rapid. Voia să construiască o echipă redutabilă, cum a făcut la Hunedoara.

Mi-a dezvăluit în acel moment că vrea să-l aducă și pe Mircea Rednic la Rapid. Și a făcut-o, în perioada în care am stat la Rapid, doi ani și jumătate, până să plec la Ajax. Am reușit să câștigăm o Cupă, să fim la o lungime de barcă de câștigarea campionatului, iar în al doilea sezon am câștigat campionatul, dar am pierdut Cupa cu Steaua. A făcut lucruri extraordinare și a reușit să aducă jucători cu o calitate extraordinară pentru acel moment”, a povestit fostul portar pentru gsp.ro.

„Mă uitam ca la Dumnezeu, pentru că știam ce construise la Hunedoara, ce echipă formase acolo, cu toți jucătorii pe care i-a luat după dânsul la Dinamo. Ce a făcut la Dinamo, ce a făcut la echipa națională... Știam cine e dânsul și mă uitam cu mare respect la el. Și, bineînțeles, cu urechile bine deschise, să încerc să prind cât mai mult. Sincer, a fost emoționantă prima întâlnire pe care am avut-o cu dânsul.

Prima întâlnire a fost mai mult despre fotbal. După aceea, încet-încet, cu noi, cu cei tineri, avea mai multe discuții individuale în care nu că ne spunea punctul dânsului de vedere, dar ne îndruma și în viața de dincolo de fotbal. Pentru că este fundamental să fii îndrumat bine și în ceea ce faci după ce pleci de la antrenament. Și el a făcut-o foarte bine și o face foarte bine în continuare”, a mai afirmat Lobonț.