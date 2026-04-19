FRF anunță conferință de presă cu Hagi, Burleanu și Stoichiță, după negocierile pentru postul de selecționer

Federația Română de Fotbal a anunțat că luni, de la ora 13:30, la Casa Fotbalului, va avea loc o conferință de presă la care vor participa Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță și Gheorghe Hagi, în contextul în care Comitetul Executiv al federației l-a mandatat recent pe șeful FRF să negocieze contractul pentru funcția de selecționer.

Federația a anunțat că evenimentul se va desfășura în sala „Nicolae Dobrin” și va fi transmis în direct pe canalul de YouTube FRF TV și pe pagina de Facebook a Echipei Naționale de Fotbal a României. Anunțul vine la câteva zile după decizia conducerii FRF privind demararea negocierilor pentru postul de selecționer.

Burleanu, mandat pentru negocieri cu Gheorghe Hagi

Comitetul Executiv al FRF a decis joi să îi acorde mandat lui Răzvan Burleanu pentru a negocia cu Gheorghe Hagi „contractul pentru funcţia de selecţioner”. La acel moment, președintele federației a declarat că își dorește ca discuțiile să fie finalizate într-un termen scurt, exprimându-și încrederea în rezultatul negocierilor.

Echipa națională a fost pregătită până recent de Mircea Lucescu. Acesta a încetat din viață la 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la scurt timp după încheierea contractului de selecționer. În acest context, Gheorghe Hagi este luat în calcul pentru revenirea pe banca tehnică a reprezentativei, după experiența avută în 2001.

FRF, posibil acord pentru funcția de selecționer

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Federația Română de Fotbal ar fi ajuns la un acord cu Gheorghe Hagi pentru preluarea funcției de selecționer.

Mandatul ar urma să fie pe o perioadă de doi ani, cu posibilitate de prelungire, iar „Regele” ar reveni astfel pe banca echipei naționale după aproape 25 de ani.

Primele meciuri sub conducerea sa ar urma să fie partidele amicale programate în luna iunie, împotriva selecționatelor din Georgia și Țara Galilor.

Schimbări în staff-ul tehnic

Odată cu instalarea unui nou selecționer, sunt analizate și modificări în staff-ul tehnic. Din actuala echipă ar urma să plece Florin Constantinovici și Leo Toader, iar în locul acestora ar putea fi cooptați Cătălin Anghel și Ștefan Preda. În același timp, Jerry Gane ar urma să rămână în funcția de antrenor secund.

Răzvan Burleanu a declarat că Mihai Stoichiță va continua în funcția de director tehnic, respingând speculațiile privind o posibilă schimbare. În spațiul public au apărut și variante alternative privind conducerea tehnică, inclusiv posibilitatea ca Gheorghe Hagi să fi dorit înlocuirea lui Stoichiță cu Lucian Burchel, actual director al Școlii Federale de Antrenori.

O altă variantă discutată ar fi vizat menținerea lui Burchel în funcția actuală și numirea lui Ilie Dumitrescu în rolul de director tehnic.

