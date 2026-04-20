Ce obiective și-a trasat Gică Hagi la națională pentru următorii patru ani

Instalarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României marchează un nou capitol pentru prima reprezentativă, într-un moment în care Federația Română de Fotbal speră ca echipa națională să fie prezentă din nou la turneele finale. Decizia a fost oficializată pe 20 aprilie, în prezența președintelui FRF, Răzvan Burleanu, și a directorului tehnic Mihai Stoichiță.

Noul selecționer a semnat un contract pe patru ani, iar obiectivul principal stabilit de Federație este calificarea la următorul turneu final, Campionatul European de Fotbal 2028. În paralel, oficialii FRF vor rezultate imediate, inclusiv un parcurs solid în Liga Națiunilor UEFA, competiție care începe în toamnă.

„Gică Hagi se întoarce la echipa națională. Suntem foarte încrezători în ceea ce înseamnă această călătorie”, a declarat Răzvan Burleanu. Acesta a subliniat că obiectivul major este calificarea, dar și câștigarea fiecărui meci în parte, ca parte a unei reconstrucții bazate pe performanță.

La prezentarea oficială, Gheorghe Hagi a insistat asupra responsabilității pe care o implică revenirea la echipa națională. Discursul său a fost construit în jurul unor principii clare, pe care le consideră esențiale pentru succes.

„O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România, așa cum am făcut-o ca jucător, sper să o fac și ca antrenor. Tot ce contează este să performezi, să ai succes, pentru acest lucru aș vrea să prezint viziunea mea și tot ce am despre fotbal”, a declarat Hagi.

Acesta a detaliat direcțiile principale pe care le va urma în mandatul său. Strategia generală pornește de la obiective ambițioase, chiar dacă acestea pot părea dificil de atins.

„Strategia pe care trebuie să o avem, unde vom încerca să devenim cei mai buni, poate părea ceva prea mare, dar știți că mie îmi place să îmi fixez obiective îndrăznețe, îmi place să câștig, să am victorii cât mai multe”, a explicat selecționerul.

Din punct de vedere tactic, Hagi a anunțat o abordare modernă, bazată pe posesie și presiune, dar și pe capacitatea de adaptare în funcție de adversar. Filosofia sa include atât un joc ofensiv, cât și disciplină defensivă.

„Jucătorii trebuie să știe să atace și să se apere după principiile de bază, posesie și presiune. Dacă ai jucători care fac asta, o să ai o echipă care să știe să atace și să se apere”, a spus Hagi.

Selecționerul a precizat că nu va rămâne blocat într-un singur sistem de joc, fiind deschis atât la formule cu trei fundași, cât și la cele cu patru apărători, în funcție de context.

„Îmi plac și cele cu 3 și cele cu 4 fundași, vom fi dinamici din acest punct de vedere. Ofensiv vom încerca să fim noi, să atacăm, și în apărare ne pliem pe adversar”, a adăugat el.

Un punct esențial în strategia lui Hagi este selecția. Acesta consideră că alegerea jucătorilor potriviți este decisivă pentru performanță și a stabilit două criterii principale.

„Selecția face diferența, așa cred eu că criteriile de selecție sunt principalele, cele două: primul, din punctul meu de vedere, ca jucătorii să aibă experiență internațională, la seniori și juniori, să aibă meciuri, experiență, pentru că ne luptăm cu cei mai buni, trebuie să avem jucători din cupele europene. Criteriul 2, cei mai buni din România”, a explicat selecționerul.

Totodată, acesta a lăsat deschisă ușa pentru jucătorii tineri, pe care îi consideră esențiali în construcția pe termen lung.

„Anumiți tineri din când în când, că mie așa îmi plac, jucători talentați, ne vom uita cu un ochi și acolo”, a completat Hagi.

În ceea ce privește managementul lotului, Hagi a subliniat importanța relațiilor dintre jucători și a construirii unui grup unit, capabil să performeze la cel mai înalt nivel.

„Vom încerca să manageriem relațiile cu jucătorii, dacă vrem să facem o echipă unde jucătorii să se cunoască între ei. Să avem un vocabular comun, un drum comun, unic, să încercăm să câștigăm”, a spus el.

Selecționerul a insistat și asupra mentalității, pe care o consideră fundamentală pentru succes.

„La echipa națională trebuie să facem tot, să avem curaj, să nu ne fie frică de înfrângere, să facem tot ca să câștigăm, mentalitate de învingător”, a declarat Hagi.

Primul test pentru Gheorghe Hagi va veni rapid. Debutul său pe banca tehnică este programat în luna iunie, într-o dublă cu Georgia și Țara Galilor. Aceste meciuri vor reprezenta primele repere concrete pentru implementarea ideilor sale.

În același timp, Liga Națiunilor va deveni primul obiectiv competițional major, înaintea campaniei de calificare pentru Euro 2028.

Momentul prezentării a inclus și o referire emoționantă la Mircea Lucescu, cel pe care Hagi îl consideră mentor.

„M-a dorit! E profesorul meu, omul care m-a inspirat în multe din lucrurile pe care le fac acum. El a avut curaj… La 17 ani să iei un puști la echipa națională… El m-a inspirat, mi-a dat totul, mi-a dat încredere”, a declarat selecționerul.

Hagi a comentat și opiniile critice apărute în spațiul public, inclusiv cele venite din partea lui Cornel Dinu, subliniind că respectă orice punct de vedere, dar că răspunsul va veni pe teren.

„E opinia lui nea Cornel, i-o stimez, îl respect. Trebuie să demonstrez!”, a spus Hagi.

În ceea ce privește lotul, acesta a confirmat că nu vor exista excluderi radicale și că actualul nucleu va fi analizat în funcție de criteriile stabilite. Printre jucătorii vizați se află și Ianis Hagi, considerat un fotbalist important pentru echipă.

„Ianis face parte din criteriul 1, jucător experimentat… e unul dintre căpitanii echipei”, a precizat selecționerul.