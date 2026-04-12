Mircea Lucescu, omagiat de Paște. Ce au făcut oamenii la mormântul său

Mircea Lucescu a fost comemorat duminică, în ziua de Paște, la două zile după ce a fost înmormântat. Mai multe persoane au ajuns la mormântul său de la Cimitirul Bellu din București, unde s-au recules și au aprins lumânări.

Vizitele au avut loc pe tot parcursul zilei, într-un gest de respect față de una dintre cele mai importante figuri din fotbalul românesc și internațional.

În fața cavoului familiei Lucescu se află numeroase coroane de flori. Acestea au fost depuse inițial la Arena Națională, acolo unde sicriul cu trupul neînsuflețit a fost așezat timp de două zile.

Potrivit datelor prezentate, aproximativ 15.000 de oameni au trecut pe la catafalc pentru a-și lua rămas-bun. Coroanele au fost trimise de cluburi de fotbal, federații și personalități din domeniu, inclusiv din afara țării.

Înhumarea a avut loc vineri, la trei zile după deces, iar ceremonia s-a desfășurat cu onoruri militare. Evenimentul a marcat finalul unui moment de doliu pentru lumea sportului.

De-a lungul carierei sale, Mircea Lucescu a fost apreciat atât pentru performanțele sportive, cât și pentru relațiile construite cu jucătorii și colaboratorii. Mulți dintre cei care au lucrat alături de el l-au descris ca pe un mentor și o figură paternă.

Și-a dedicat peste 60 de ani fotbalului. Cu doar câteva zile înainte de moarte, acesta a fost pe banca tehnică a naționalei României, la meciul cu Turcia din semifinalele play-off-ului de calificare la Cupa Mondială 2026.

Respectul și aprecierea de care s-a bucurat s-au reflectat atât în numărul mare de oameni prezenți la ceremonii, cât și în mesajele venite din lumea sportului internațional.