Adelina Chivu, declarație de dragoste pentru Cristi Chivu. L-a surprins complet

Cristi Chivu, fostul căpitan al echipei naționale și legendă a fotbalului românesc, împlinește astăzi 45 de ani. Evenimentul vine la o zi după ce Inter Milano a suferit o înfrângere pe teren propriu în fața lui Napoli, scor 1-3. Deși pe plan sportiv perioada nu a fost una ușoară, antrenorul român a găsit sprijin și liniște acasă, alături de familie.

Soția sa, Adelina Chivu, i-a transmis un mesaj emoționant și a publicat fotografie rară cu cei doi. Aceasta a spus că își iubește foarte mult partenerul și că este mereu aici pentru el.

„Singura poză pe care am reușit să o facem împreună anul acesta — așa spune totul, cred! A fost un an nebun și greu, dar noi suntem mereu aici pentru tine. Eu și fetele suntem cei mai mari fani ai tăi. Te iubim! La mulți ani, dragul meu!”, a scris Adelina pe Instagram.

Cristi și Adelina Chivu s-au cunoscut în perioada în care ea lucra în televiziune pentru Dan Capatos, care, într-un mod ironic, și-a asumat rolul de „Cupidon”. Cei doi s-au căsătorit în 2008 și au împreună două fiice, Natalia și Anastasia.

Cristi Chivu s-a născut pe 26 octombrie 1980, la Reșița, și a început fotbalul profesionist la CSM Reșița în 1996. Aici a fost antrenat și de tatăl său, care a decedat când Cristi avea doar 17 ani. După două sezoane, a trecut la Universitatea Craiova, înainte de a fi transferat la Ajax Amsterdam în 1999. La Ajax, el a ajuns căpitan în 2001 și a câștigat titlul de campion al Olandei în 2002.

În 2003 a plecat în Italia, la AS Roma, unde a devenit un jucător de bază. În 2007 a semnat cu Internazionale Milano pentru 16 milioane de euro, preferând „nerrazzurri” în fața unor cluburi precum Chelsea, Barcelona sau Real Madrid. În tricoul Interului, Chivu a cucerit trei titluri de campion al Italiei, două Cupe ale Italiei și Liga Campionilor în sezonul 2009/2010, sub conducerea lui José Mourinho.

La echipa națională, Chivu a debutat în 1999 și a evoluat la Campionatele Europene din 2000 și 2008. În 21 mai 2011, a anunțat retragerea din națională după 75 de meciuri și trei goluri, explicând că nu mai poate face față simultan cerințelor echipei de club și primei reprezentative.