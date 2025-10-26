Monden

Adelina Chivu, declarație de dragoste pentru Cristi Chivu. L-a surprins complet

Comentează știrea
Adelina Chivu, declarație de dragoste pentru Cristi Chivu. L-a surprins completAdelina și Cristi Chivu. Sursa foto Youtube
Din cuprinsul articolului

Cristi Chivu, fostul căpitan al echipei naționale și legendă a fotbalului românesc, împlinește astăzi 45 de ani. Evenimentul vine la o zi după ce Inter Milano a suferit o înfrângere pe teren propriu în fața lui Napoli, scor 1-3. Deși pe plan sportiv perioada nu a fost una ușoară, antrenorul român a găsit sprijin și liniște acasă, alături de familie.

Soția lui Cristi Chivu, mesaj emoționant

Soția sa, Adelina Chivu, i-a transmis un mesaj emoționant și a publicat fotografie rară cu cei doi. Aceasta a spus că își iubește foarte mult partenerul și că este mereu aici pentru el.

„Singura poză pe care am reușit să o facem împreună anul acesta — așa spune totul, cred! A fost un an nebun și greu, dar noi suntem mereu aici pentru tine. Eu și fetele suntem cei mai mari fani ai tăi. Te iubim! La mulți ani, dragul meu!”, a scris Adelina pe Instagram.

 

Iohannis, marele absent de la sfințirea Catedralei Naționale: Nu ești ortodox? N-ai ce căuta
Iohannis, marele absent de la sfințirea Catedralei Naționale: Nu ești ortodox? N-ai ce căuta
Legenda călugărului îndrăgostit de o boieroaică. Secretele din spatele frescelor de la Mănăstirea Sucevița
Legenda călugărului îndrăgostit de o boieroaică. Secretele din spatele frescelor de la Mănăstirea Sucevița
View this post on Instagram

 

A post shared by Adelina Chivu (@adechivu)

Cum s-au cunoscut

Cristi și Adelina Chivu s-au cunoscut în perioada în care ea lucra în televiziune pentru Dan Capatos, care, într-un mod ironic, și-a asumat rolul de „Cupidon”. Cei doi s-au căsătorit în 2008 și au împreună două fiice, Natalia și Anastasia.

Cristi Chivu

Cristi Chivu. Sursa foto: Parma Calcio 1913

Cristi Chivu s-a născut pe 26 octombrie 1980, la Reșița, și a început fotbalul profesionist la CSM Reșița în 1996. Aici a fost antrenat și de tatăl său, care a decedat când Cristi avea doar 17 ani. După două sezoane, a trecut la Universitatea Craiova, înainte de a fi transferat la Ajax Amsterdam în 1999. La Ajax, el a ajuns căpitan în 2001 și a câștigat titlul de campion al Olandei în 2002.

Cariera impresionantă a lui Cristi Chivu

În 2003 a plecat în Italia, la AS Roma, unde a devenit un jucător de bază. În 2007 a semnat cu Internazionale Milano pentru 16 milioane de euro, preferând „nerrazzurri” în fața unor cluburi precum Chelsea, Barcelona sau Real Madrid. În tricoul Interului, Chivu a cucerit trei titluri de campion al Italiei, două Cupe ale Italiei și Liga Campionilor în sezonul 2009/2010, sub conducerea lui José Mourinho.

La echipa națională, Chivu a debutat în 1999 și a evoluat la Campionatele Europene din 2000 și 2008. În 21 mai 2011, a anunțat retragerea din națională după 75 de meciuri și trei goluri, explicând că nu mai poate face față simultan cerințelor echipei de club și primei reprezentative.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:00 - SUA și China negociază un acord care ar putea evita noi taxe vamale și ar relua comerțul cu soia
18:50 - Explozia din Rahova. Șase persoane audiate, noi date din anchetă
18:42 - Procesul de aderare la Uniunea Europeană, blocat de Ungaria. Declaraţia preşedintei Maia Sandu
18:31 - Doi miniștri sloveni demisionează, după moartea unui bărbat atacat de romi
18:18 - Slovacia refuză să participe la finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina
18:07 - Ce îți distruge cu adevărat bateria mașinii. Explicațiile unui mecanic cu 50 de ani de experiență

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale