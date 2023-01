Adelina Chivu, soția fostului căpitan al Naționalei, apariție la TV după o absență de 8 ani

Adelina Chivu (41 de ani), soția lui Cristian Chivu (42 de ani), a apărut pentru prima dată într-o emisiune televizată după o pauză de 8 ani.

„Au trecut foarte repede și foarte ușor anii de căsătorie. Ne mai certăm, dar nimic grav. Nici eu nu ne dădeam șanse. Ne-am lipit foarte repede, după care a venit sarcina cu Natalia. În weekend nu suntem niciodată împreună.

Noi avem în fiecare an o vacanță doar noi doi pentru că nu avem foarte mult timp unul pentru altul. Acum am aflat că se numește nunta de cristal. Pentru mine, să organizez petrecerea este de domeniul SF. Aniversarea este pe 6 iunie, iar el cam începe campionatul.

Are meciuri din trei în trei zile (n.r. antrenor la Inter U19). Acum, când a fost Mondialul, a mai fost liber. El următoarea perioadă liberă o are în luna mai”, a povestit Adelina Chivu în emisiunea „La Măruță”, a cărei gazdă temporară este Adela Popescu.

Ce spune Adelina Chivu despre dieta care îi menține silueta

Deși are două nașteri la activ, soția lui Cristi Chivu este cu adevărat o persoană norocoasă, pentru că kilogramele în plus se țin departe de ea. Într-un interviu oferit pentru OkMagazine, Adelina Chivu a dezvăluit secretul siluetei sale. După o anumită vârstă, ea a început să aibă mai multă grijă de silueta ei, iar sportul a devenit nelipsit din viața sa.

„Înainte de sarcini şi chiar şi după aceea vreo câţiva ani, nu am avut chiar nicio problemă (n.r.- cu greutatea). Eu până la 35 de ani nu am ținut dietă și nu am făcut niciun fel de sport. Ei, după această vârstă, metabolismul meu a devenit mai lent şi am observat că nu mai pot mânca chiar orice, oricât şi oricând.”, a dezvăluit Adelina Chivu.

Și pentru ca trupul ei să rămână la fel de în formă, după vârstă de 35 de ani a realizat că trebuie să-și schimbe stilul de viață, motiv pentru care a ales să mănânce mai sănătos.

„Aşa mi-am dat seama ce norocoasă fusesem şi nu realizasem. Dar altfel, nu pot spune că am probleme de greutate, nu am avut niciodată. Nu prea mănânc dulce. Dar cu pastele, cu pizza, cu prosecco aici e destul de complicat”, a mărturisit soția lui Cristi Chivu.