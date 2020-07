Cristi Chivu şi Adelina au sărbătorit 12 ani de la cununia religioasă, iar imaginile postate pe Instagram au atras mii de comentarii și aprecieri din partea fanilor, scrie Digisport.

„Construită pe încredere, prietenie și dragoste. 12 ani. Tot înainte, iubire… până la final!”, a scris Cristi Chivu pe contul de Instagram. Fostul international român este antrenor la juniorii lui Inter.

Adelina şi Cristi au împreună două fiice, Anastasia, 10 ani, şi Natalia, 11 ani. După aniversarea sărbătorită pe plaja din Puglia, aceștia au mai organizat o petrecere la Milano, alături de restul familiei.

În 2018, Cristian Chivu ar fi trebuit să lucreze în cadrul Federației Române de Fotbal doar dacă Ionuț Lupescu ar fi câștigat alegerile.

Însă, după eșecul „Kaiserului”, Chivu s-a reîntors pe gazon, și tot la Inter Milano.

Românul și-a îndeplinit visul de a deveni antrenor, după ce a urmat cursurile de la Coverciano.

La Inter, fostul fundaș „tricolor” a evoluat în perioada 2007-2014 și a adunat 168 de meciuri.

A înscris de trei ori, a câștigat trei titluri în Italia, UEFA Champions League, două Cupe ale Italiei, două Supercupe ale Italiei și un CM al Cluburilor.

Familia Chivu, captivă la Milano

În timpul pandemiei provocate de noul coronavirus, Cristi și Adelina Chivu au rămas blocați în Milano.

Acesta a transmis un mesaj alarmant pentru români.

„E singura solutie! Stati in casa! Stati in casa! Evitati sa va expuneti riscului de a da sau lua acest virus! E foarte usor transmisibil. Da-l dracu’ de Campionat European! Nu mai intereseaza pe nimeni fotbalul! Nu mai intereseaza pe nimeni ca s-a incheiat campionatul in Romania sau Franta. Hai sa ne gandim la ce se intampla in lume. Masurile de carantina sunt luate pentru ca acest virus e usor transmibil! Nu e de gluma! Stati in casa! Sa nu creada nimeni ca e Batman, Superman sau mai stiu eu cine! Stati dracu’ acasa! Nu inseamna ca daca beti o tuica dimineata nu luati coronavirus!”, a susținut Cristi Chivu la Pro TV.