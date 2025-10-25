Sport

Chivu, înfrângere grea: Inter Milano a pierdut în fața lui Napoli cu 1-3

Comentează știrea
Chivu, înfrângere grea: Inter Milano a pierdut în fața lui Napoli cu 1-3Cristi Chivu. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Echipa italiană Napoli a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 formația Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în etapa a opta din Serie A. Meciul a fost marcat de accidentări și momente tensionate, inclusiv penalty-uri acordate ambelor echipe.

Accidentări și penalty-uri

În minutul 32, Mkhitaryan l-a faultat pe Zielinski în careu și s-a accidentat, iar Kevin De Bruyne a transformat lovitura de pedeapsă, însă și el a suferit o accidentare. La pauză, Napoli a intrat cu avantaj de un gol.

În minutul 54, McTominay a majorat scorul pentru Napoli, iar trei minute mai târziu Inter a primit un penalty, transformat de Hakan Calhanoglu. Anguissa a stabilit scorul final în minutul 66, după o acțiune personală, și Napoli s-a impus cu 3-1, în urma unui joc slab prestat de echipa lui Cristian Chivu.

După această etapă, Napoli conduce clasamentul cu 18 puncte, urmată de AC Milan – 17 puncte, iar Inter Milano ocupă locul al treilea, cu 15 puncte.

Monahi de la Muntele Athos, alături de ierarhi români la sfințirea picturii Catedralei Naționale
Monahi de la Muntele Athos, alături de ierarhi români la sfințirea picturii Catedralei Naționale
Biblioteca din Alexandria. Comoara pierdută care a schimbat pentru totdeauna istoria cunoașterii
Biblioteca din Alexandria. Comoara pierdută care a schimbat pentru totdeauna istoria cunoașterii
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:38 - Monahi de la Muntele Athos, alături de ierarhi români la sfințirea picturii Catedralei Naționale
22:25 - „Să te aranjezi ca Dichiseanu!” Actorul invocat în popularul îndemn al anilor 60-70 ar fi împlinit 92 de ani
22:16 - Trump condiționează întâlnirea cu Putin: Nu îmi voi pierde timpul
22:06 - Chivu, înfrângere grea: Inter Milano a pierdut în fața lui Napoli cu 1-3
21:55 - Scăpările de gaz persistă în Rahova. Prefectul Capitalei: Cu siguranță sunt și în alte locuri
21:43 - Vedete care au trăit într-o sărăcie lucie. Multe nu aveau bani nici de pâine

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale