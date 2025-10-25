Chivu, înfrângere grea: Inter Milano a pierdut în fața lui Napoli cu 1-3

Din cuprinsul articolului Accidentări și penalty-uri

Echipa italiană Napoli a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 formația Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în etapa a opta din Serie A. Meciul a fost marcat de accidentări și momente tensionate, inclusiv penalty-uri acordate ambelor echipe.

În minutul 32, Mkhitaryan l-a faultat pe Zielinski în careu și s-a accidentat, iar Kevin De Bruyne a transformat lovitura de pedeapsă, însă și el a suferit o accidentare. La pauză, Napoli a intrat cu avantaj de un gol.

În minutul 54, McTominay a majorat scorul pentru Napoli, iar trei minute mai târziu Inter a primit un penalty, transformat de Hakan Calhanoglu. Anguissa a stabilit scorul final în minutul 66, după o acțiune personală, și Napoli s-a impus cu 3-1, în urma unui joc slab prestat de echipa lui Cristian Chivu.

După această etapă, Napoli conduce clasamentul cu 18 puncte, urmată de AC Milan – 17 puncte, iar Inter Milano ocupă locul al treilea, cu 15 puncte.