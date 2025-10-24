Scandal imens în SUA, cu pariuri ilegale și jocuri de poker trucate. Star NBA arestat

Un jucător și un antrenor din NBA se numără printre zecile de persoane arestate în urma unei ample anchete a Biroului Federal de Investigații (FBI) privind pariurile sportive ilegale și jocurile de poker manipulate, în care sunt implicați și membri ai crimei organizate.

Procurorii federali au anunțat joi că jucătorul echipei Miami Heat, Terry Rozier, în vârstă de 31 de ani, și antrenorul formației Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, au fost inculpați în două dosare distincte.

Rozier face parte dintre cele șase persoane reținute pentru presupuse nereguli legate de pariuri sportive, în care jucători NBA ar fi simulat accidentări pentru a influența piețele de pariuri.

Potrivit actului de acuzare, Rozier ar fi informat o persoană apropiată că va părăsi anticipat un meci între Charlotte Hornets și New Orleans Pelicans, pe când evolua la Hornets.

Respectiva persoană și asociații săi ar fi plasat pariuri de peste 200.000 de dolari pe ideea că jucătorul va avea o performanță sub așteptări.

Procurorii au precizat că Rozier a părăsit terenul după nouă minute, invocând o durere la piciorul drept, iar pariurile respective ar fi generat câștiguri de zeci de mii de dolari.

Avocatul lui Rozier, James Trusty, a declarat pentru CBS News:

„Terry nu este un parior, dar nu se teme de o confruntare și este pregătit să își demonstreze nevinovăția.”

Jucătorul a apărut joi în fața unei instanțe federale din Orlando, Florida, și a fost eliberat pe cauțiune, oferind locuința sa evaluată la 6 milioane de dolari drept garanție.

Într-un alt dosar, Chauncey Billups, actual antrenor al Portland Trail Blazers și fost jucător de Hall of Fame, este acuzat că ar fi participat la jocuri ilegale de poker manipulate, alături de foști sportivi și persoane asociate mafiei.

Procurorii au precizat că 31 de persoane au fost puse sub acuzare, printre care membri și afiliați ai familiilor de crimă organizată Bonanno, Genovese și Gambino.

Potrivit declarațiilor procurorului Joseph Nocella Jr., victimele erau atrase să joace partide de poker alături de sportivi cunoscuți în locații din Las Vegas, Miami, Manhattan și Hamptons, unde mesele ar fi fost manipulate cu ajutorul unor tehnologii sofisticate – lentile de contact speciale, ochelari care puteau citi cărți marcate și o masă cu raze X.

„Ceea ce nu știau jucătorii era că toți ceilalți – de la dealer până la ceilalți participanți – făceau parte din schemă,” a afirmat Nocella.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat în cadrul unei conferințe de presă la New York că operațiunea a vizat 11 state și a rezultat în „zeci de milioane de dolari în fraude și jafuri”.

„Este vorba despre una dintre cele mai ample investigații privind corupția din sport de la legalizarea pariurilor online,” a spus Nocella, adăugând că acuzațiile includ furt, extorcare, fraudă bancară și jocuri de noroc ilegale.

Într-un comunicat oficial, NBA a anunțat că Terry Rozier și Chauncey Billups au fost suspendați temporar:

„Luăm aceste acuzații cu cea mai mare seriozitate, iar integritatea competiției rămâne prioritatea noastră absolută.”

Potrivit autorităților, ancheta rămâne în desfășurare, iar prejudiciul estimat depășește 7 milioane de dolari.