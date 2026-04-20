Arhivă despre OZN-uri, găsită după moartea unui fost oficial de la Laboratorul Național Los Alamos

Un fost oficial de rang înalt din domeniul securității cibernetice de la Laboratorul Național Los Alamos ar fi lăsat moștenire fiului său o colecție secretă de materiale legate de OZN-uri, cu „dovezi 100%”, informează the-express.com.

Dosarele, descrise ca fiind „explozive”, includ presupuse corespondențe interne, studii științifice și imagini considerate șocante. Toate fiind descoperite printre bunurile personale ale unui fost oficial de la Laboratorul Național Los Alamos (LANL) din New Mexico.

Cunoscut la nivel mondial drept locul unde a fost dezvoltată prima bombă atomică, laboratorul a fost de-a lungul timpului asociat și cu numeroase relatări neoficiale despre fenomene OZN, inclusiv apariții de sfere luminoase verzi încă din anii 1940.

Descoperirea ar fi fost făcută de fiul fostului oficial, identificat doar ca Johnny, în timpul inventarierii obiectelor rămase după decesul tatălui său. Printre lucrurile aparent obișnuite, acesta ar fi găsit documente marcate cu mențiunea „anomalii atmosferice”.

Regizorul de investigații Jeremy Corbell, care analizează cazul în noul său documentar „Sleeping Dog”, descrie amploarea materialelor descoperite ca fiind „remarcabile”.

Într-o declarație acordată publicației Daily Mail, acesta a afirmat: „Este vorba despre un studiu științific autentic, desfășurat la nivel clasificat de către armată, privind OZN-urile.”

Investigatorul Jeremy Corbell susține că documentele ar evidenția o serie de întâlniri guvernamentale de rang înalt, precum și cercetări extinse referitoare la presupuse tehnologii de propulsie extraterestră.

„Los Alamos a fost întotdeauna un loc în care fenomenul OZN a fost analizat în diverse forme… aceste materiale reprezintă o dovadă 100% că subiectul era tratat cu maximă seriozitate”, a declarat el.

Potrivit afirmațiilor sale, arhiva ar conține o cantitate semnificativă de materiale ce acoperă decenii de activitate aeriană neexplicată. Corbell mai susține că dosarul include de la fotografii polaroid originale ale unor cazuri OZN investigate de-a lungul timpului, până la note interne care consemnează discuții la nivel guvernamental înalt”.

Potrivit lui Jeremy Corbell, colecția ar conține numeroase dovezi cu privire la OZN-uri. Sursele ar indica și existența unor dosare provenite din serviciile de informații rusești, care descriu presupuse observări deasupra fostei Uniuni Sovietice, alături de schițe tehnice și reprezentări ale unor obiecte zburătoare în formă de disc, cilindru sau cercuri în lanuri.

Un document intitulat „Ilustrații și fotografii ale martorului Gulf Breeze” ar face referire la seria de observații raportate în Florida între 1987 și 1991. În aceste înregistrări sunt descrise obiecte de mari dimensiuni, silențioase, cu diametrul de aproximativ 36 de metri, care ar emite lumini roșii și verzi. Fiul fostului expert în securitate cibernetică ar fi realizat rapid importanța materialelor lăsate în urmă de tatăl său.

El mai susține că a petrecut ani întregi verificând autenticitatea documentelor, inclusiv prin identificarea unor oameni de știință încă în viață menționați în dosare, unii dintre ei fiind surprinși să afle că numele lor apar asociate unor cercetări clasificate.

„Îi cunosc personal pe unii dintre oamenii de știință. Nu mi-au spus niciodată că au făcut aceste studii despre OZN-uri”, a adăugat el.

Conținutul integral al colecției urmează să fie prezentat în documentarul „Sleeping Dog”, regizat de Michael Lazovsky, a cărui premieră este programată pentru 12 mai.