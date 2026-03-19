Steven Spielberg lansează un nou film despre OZN-uri și spune că nu suntem singuri în Univers

Regizorul Steven Spielberg a declarat recent că nu exclude deloc posibilitatea existenței vieții extraterestre, ba chiar spune că are „suspiciuni puternice” că aceasta ar fi reală. Cunoscut pentru interesul său de-o viață față de subiectele SF, cineastul sugerează că ideea extratereștrilor nu ar trebui privită doar ca ficțiune, ci și ca o ipoteză demnă de luat în serios, relatează people.com.

Spielberg a explicat că universul este prea vast pentru a crede că omenirea este singura formă de viață inteligentă. El consideră că descoperirile științifice din ultimele decenii, alături de relatările tot mai frecvente despre fenomene aeriene neidentificate, alimentează aceste suspiciuni.

„Am o bănuială foarte puternică că nu suntem singuri aici, pe Pământ, în acest moment”, a declarat regizorul în timpul unui interviu la Festivalul de Film și TV SXSW din Austin.

Regizorul nu afirmă că există dovezi certe, dar subliniază că probabilitatea existenței altor forme de viață este ridicată. În opinia sa, misterele care încă înconjoară universul lasă loc unor explicații care depășesc cunoașterea actuală a omenirii.

Spielberg a mai adăugat că fascinația publicului pentru extratereștri reflectă o curiozitate profundă și firească, iar filmele sale au încercat adesea să exploreze această necunoscută dintr-o perspectivă umană, emoțională și realistă.

Opinia sa nu este una izolată. Recent, fostul președinte american Barack Obama a stârnit reacții intense după ce a făcut referiri la posibilitatea existenței extratereștrilor. Spielberg a recunoscut că prima sa reacție la aceste declarații a fost una entuziastă, considerând momentul potrivit pentru ideea unei „zile a dezvăluirilor”.

Ulterior, după ce afirmațiile au alimentat speculații și teorii conspiraționiste, Obama a revenit cu o clarificare publică, explicând că punctul său de vedere se bazează pe dimensiunea uriașă a universului, care face probabilă existența altor forme de viață.

Spielberg a interpretat această nuanțare ca pe o reafirmare a unei idei larg acceptate: aceea că ar fi improbabil ca omenirea să reprezinte singura civilizație inteligentă.

Regizorul a încheiat ridicând o serie de întrebări esențiale, care rămân fără răspuns: dacă suntem singuri în prezent și dacă am fost vreodată singuri de-a lungul istoriei recente sau îndepărtate a umanității.

„Marea întrebare este: suntem singuri acum? Și am fost singuri în ultimii 80 de ani? Am fost singuri în ultimele câteva mii de ani?”, a punctat Steven Spielberg.

Cineastul a mărturisit că fascinația pentru necunoscut l-a însoțit toată viața. El își amintește cum, încă de mic, privea cerul nopții cu o curiozitate profundă, convins nu doar de posibilitatea, ci de certitudinea existenței vieții dincolo de Pământ.

Spielberg a mai subliniat că nu resimte teamă față de extratereștri, ci mai degrabă așteaptă un semn concret al existenței lor. Regizorul a făcut chiar o remarcă ironică, evocând filmul său celebru despre întâlniri cu ființe din alte lumi, spunând că, în realitate, nu a avut nici măcar o experiență de acest tip, în timp ce mulți dintre apropiații săi susțin că au observat OZN-uri.

Noul lungmetraj, „Disclosure Day”, este o revenire a sa la tematica OZN după succesul cu filmul „Close Encounters of the Third Kind”. Proiectul are la bază o idee originală a regizorului și este semnat de scenaristul David Koepp, colaborator frecvent al lui Spielberg la titluri precum „Jurassic Park”, „War of the Worlds” și „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”.

Distribuția îi reunește pe Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson și Colman Domingo. Filmul propune o întrebare provocatoare: cum ar reacționa omenirea dacă ar primi dovada clară că nu este singură în univers? Mesajul central sugerează că adevărul ar putea aparține întregii planete, într-un moment decisiv denumit simbolic „Ziua Dezvăluirii”.

Premiera producției este programată pentru 12 iunie 2026, când publicul va putea descoperi noua viziune a lui Spielberg asupra unuia dintre cele mai fascinante mistere ale existenței.