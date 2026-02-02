Spielberg a atins„grand slam-ul” industriei de divertisment. Premiul Grammy pentru documentarul despre John Williams i-a adus statutul de EGOT

Steven Spielberg a atins un nou reper în cariera sa impresionantă, obținând primul premiu Grammy și devenind astfel al 22-lea om din istorie care ajunge la statutul EGOT – titlul care desemnează persoanele care au câștigat un premiu Emmy, Grammy, Oscar și Tony.

În vârstă de 79 de ani, Spielberg a primit premiul Grammy pentru „Cel mai bun film muzical”, pentru documentarul „Music for John Williams”, produs de el și regizat de Laurent Bouzereau.

Filmul explorează parcursul artistic al lui John Williams, compozitorul emblematic al unor coloane sonore care au definit cinematografia modernă. Williams a creat muzica pentru nouă dintre cele mai de succes 25 de filme din toate timpurile la box-office-ul american.

Colaborarea dintre Spielberg și Williams a început în 1974, odată cu filmul „The Sugarland Express”. De atunci, cei doi au lucrat împreună la aproape toate proiectele regizorului, cu doar cinci excepții.

După premiu, Spielberg a declarat că această recunoaștere „înseamnă totul” pentru el.

„Confirmă ceea ce știu de peste 50 de ani: influența lui John Williams asupra culturii și muzicii este imensă. Talentul său artistic și moștenirea sa sunt de neegalat. Sunt mândru să fiu asociat cu frumosul film al lui Laurent”, a spus regizorul.

A deveni EGOT este considerat „grand slam-ul” industriei de divertisment. Spielberg se alătură astfel unor personalități precum Audrey Hepburn, Mel Brooks, Elton John și Andrew Lloyd Webber. Doar 22 de persoane au obținut EGOT prin premii competitive, în timp ce alte șase, inclusiv James Earl Jones și Liza Minnelli, au ajuns la acest statut prin premii onorifice pentru întreaga carieră.

Premiul Grammy se adaugă palmaresului impresionant al lui Spielberg, care include trei premii Oscar, 12 premii Emmy și un premiu Tony, obținut pentru producerea spectacolului de succes de pe Broadway, „A Strange Loop”.