Monden

Spielberg a atins„grand slam-ul” industriei de divertisment. Premiul Grammy pentru documentarul despre John Williams i-a adus statutul de EGOT

Comentează știrea
Spielberg a atins„grand slam-ul” industriei de divertisment. Premiul Grammy pentru documentarul despre John Williams i-a adus statutul de EGOTSteven Spielberg. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Steven Spielberg a atins un nou reper în cariera sa impresionantă, obținând primul premiu Grammy și devenind astfel al 22-lea om din istorie care ajunge la statutul EGOT – titlul care desemnează persoanele care au câștigat un premiu Emmy, Grammy, Oscar și Tony.

Spielberg, moment important în carieră. Detalii despre documentar

În vârstă de 79 de ani, Spielberg a primit premiul Grammy pentru „Cel mai bun film muzical”, pentru documentarul „Music for John Williams”, produs de el și regizat de Laurent Bouzereau.

Filmul explorează parcursul artistic al lui John Williams, compozitorul emblematic al unor coloane sonore care au definit cinematografia modernă. Williams a creat muzica pentru nouă dintre cele mai de succes 25 de filme din toate timpurile la box-office-ul american.

cinematografie

cinematografie. Sursa

O colaborare de poveste

Colaborarea dintre Spielberg și Williams a început în 1974, odată cu filmul „The Sugarland Express”. De atunci, cei doi au lucrat împreună la aproape toate proiectele regizorului, cu doar cinci excepții.

Replica dură a lui Trump după glumele de la Grammy: Fals și defăimător
Replica dură a lui Trump după glumele de la Grammy: Fals și defăimător
O nouă înșelăciune îi vizează pe părinți. Vocea copiilor, copiată cu inteligență artificială
O nouă înșelăciune îi vizează pe părinți. Vocea copiilor, copiată cu inteligență artificială

După premiu, Spielberg a declarat că această recunoaștere „înseamnă totul” pentru el.

„Confirmă ceea ce știu de peste 50 de ani: influența lui John Williams asupra culturii și muzicii este imensă. Talentul său artistic și moștenirea sa sunt de neegalat. Sunt mândru să fiu asociat cu frumosul film al lui Laurent”, a spus regizorul.

Spielberg are statutul de EGOT artist

A deveni EGOT este considerat „grand slam-ul” industriei de divertisment. Spielberg se alătură astfel unor personalități precum Audrey Hepburn, Mel Brooks, Elton John și Andrew Lloyd Webber. Doar 22 de persoane au obținut EGOT prin premii competitive, în timp ce alte șase, inclusiv James Earl Jones și Liza Minnelli, au ajuns la acest statut prin premii onorifice pentru întreaga carieră.

Premiul Grammy se adaugă palmaresului impresionant al lui Spielberg, care include trei premii Oscar, 12 premii Emmy și un premiu Tony, obținut pentru producerea spectacolului de succes de pe Broadway, „A Strange Loop”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:21 - Replica dură a lui Trump după glumele de la Grammy: Fals și defăimător
11:08 - O nouă înșelăciune îi vizează pe părinți. Vocea copiilor, copiată cu inteligență artificială
11:02 - Incendiu la Spitalul Militar din Brașov. Un container sanitar a fost mistuit de flăcări
10:55 - Hollywood, luat prin surprindere: documentarul „Melania”. Calculele de box office, răsturnate
10:47 - Valea Oltului, complet blocată din cauza unui accident. Două TIR-uri, implicate
10:38 - Chișinăul, sub măsuri speciale de securitate. Acces restricționat în centrul capitalei în contextul vizitei istorice ...

HAI România!

Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate

Proiecte speciale