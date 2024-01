Oscar 2024. Scorsese, record de nominalizări, dar Spielberg încă deține supremația

Martin Scorsese a intrat în istorie, devenind regizorul contemporan cu cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar pentru cel mai bun regizor, potrivit informațiilor furnizate de Screen Rant. Cu toate acestea, Steven Spielberg, o altă legendă a Hollywood-ului, încă îl depășește pe Scorsese într-un alt aspect esențial – numărul de statuete.

Martin Scorsese, noul rege al nominalizărilor la Premiile Oscar

Martin Scorsese a atins un nou record în lumea cinematografiei, acumulând 10 nominalizări la Premiile Oscar pentru cel mai bun regizor. A depășit astfel egalitatea pe care o avea cu Spielberg și a atins această performanță cu ajutorul filmului său „Killers of the Flower Moon”. Drama istorică de trei ore și jumătate relatează povestea reală a unei serii de decese misterioase care au afectat Națiunea Osage după descoperirea petrolului pe pământul lor.

Deși Scorsese s-a impus în cursa nominalizărilor, Spielberg încă menține un avantaj semnificativ. Cu o statuetă Oscar în plus, adusă acasă în trecut, Spielberg se află în poziție superioară în acest duel cinematic. Spielberg a acumulat 9 nominalizări înainte de această performanță a lui Scorsese, rămânând o figură iconică în istoria Premiilor Oscar.

Martin Scorsese, cu o carieră cinematografică impresionantă, deține doar o singură statuetă Oscar pentru cel mai bun regizor. Aceasta i-a fost acordată pentru filmul „The Departed” în 2006, la a 79-a gală a Premiilor Oscar.

Cu toate acestea, atât Scorsese, cât și Spielberg sunt surclasați de regizorul germano-american William Wyler, care deține recordul absolut de 12 nominalizări la Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor. Wyler a triumfat de trei ori, câștigând pentru filmele „Mrs. Miniver” (1942), „The Best Years of Our Lives” (1946) și „Ben-Hur” (1959).

Proiecții pentru Gala Premiilor Oscar 2024

În ciuda dominației la capitolul nominalizărilor, Scorsese trebuie să se confrunte cu competiția acerbă din partea altor regizori talentați la gala din 2024. Printre aceștia se numără Christopher Nolan cu „Oppenheimer”, Christopher Lanthimos cu „Poor Things”, Justine Triet cu „Anatomy of a Fall” și Jonathan Glazer cu „The Zone of Interest”. Desemnarea câștigătorului va avea loc la a 96-a gală a Premiilor Oscar, pe 10 martie.

Posibila realizare a lui Scorsese

În cazul în care Martin Scorsese obține victoria, în vârstă de 81 de ani, va stabili un alt record – cel pentru cel mai în vârstă regizor laureat cu un Premiu Oscar la categoria respectivă. Recordul actual îi aparține lui Clint Eastwood. Acesta a câștigat la vârsta de 74 de ani pentru filmul său „Million Dollar Baby”.