A murit un regizor de Oscar. Moștenirea sa cuprinde filme emblematice pentru istoria cinematografiei

A murit regizorul Norman Jewison, cunoscut, în special, pentru filmele „In the Heat of the Night”(În arşiţa nopţii) şi „Jesus Christ Superstar”. În vârstă de 97 de ani, cineastul s-a stins „în pace”, așa cum a anunțat agentul său. Potrivit acestuia, moartea a survenit în cursul zilei de sâmbătă.

Ceremoniile religioase menite să marcheze moartea cunoscutului regizor de origine canadiană vor avea loc la Los Angeles şi Toronto.

a lot to celebrate about Norman Jewison just want to throw in how seminal catching his JESUS CHRIST SUPERSTAR adaptation late one night on channel 9 was for me pic.twitter.com/80clkh6uay — Seth on the Nihil (@lordsoftheseth) January 22, 2024

A murit un cunoscut regizor american

Regizorul Norman Jewisona realizat, în cariera sa, mai multe drame, comedii, musicaluri, abordând mai multe genuri cinematografice. El rămâne, în istoria cinematografiei din Statele Unite datorită interesului pe care l-a manifestat față de problemele sociale. De altfel, filmul său, „In the Heat of the Night”, abordează tocmai astfel de probleme.

Născut în Toronto în 1926, Norman Jewison a fost crescut de părinţi protestanţi. Aceștia erau comercianți și dețineau un magazin amplasat chiar sub apartamentul în care locuiau. Din cauza numelui său, tânărul era hărţuit la şcoală de colegii săi de clasă care credeau că este evreu, potrivit New York Times.

Și-a exprimat foarte devreme interesul pentru cinema şi teatru. Iar după ce și-a câştigat primii bani ca şofer de taxi, şi-a găsit un loc de muncă la televiziunea canadiană CBC în anii 1950. Aici a lucrat şapte ani, înainte de a se aventura în lumea televiziunii americane, apoi a cinematografiei.

Primul său film ca regizor la Hollywood, a fost comedia „40 Pounds of Trouble”, din 1962.

În arșița nopții, un film emblematic

Pelicula regizorului care a murit, prezintă povestea lui Virgil Tibbs, un detectiv de culoare din Philadelphia. Acesta se implică în investigarea unei crime dintr-un mic oraș din Mississippi.

Inițial, eroul principal, întruchipat de Sidney Poitier, este considerat principalul suspect într-un caz de crimă. Ulterior, el se implică și ajută la rezolvarea cazului.

Filmul, care a primit cinci premii Oscar, abordează tensiunile rasiale americane, în acest context, al unui caz de omor.

A murit unul dintre marii regizori americani

Filmele realizate de regizorul canadian au strâns un total de 46 de nominalizări la Oscar şi au câştigat 12 premii.

În cursul carierei sale, a fost nominalizat de trei ori la Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor (Moonstruck – 1987 -, Fiddler on the Roof – 1971-, şi In the Heat of the Night – 1967).

Companion al Ordinului Canadei, cea mai înaltă distincţie a ţării sale de origine, Norman Jewison a murit lăsând în urmă trei copii şi cinci nepoţi.