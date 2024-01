Globurile de aur 2024. Premiul pentru cel mai bun regizor

Premiile Globurile de Aur 2024 au fost acordate la Beverly Hills, într-un cadru fastuos. Evenimentul a fost așteptat de milioane de cinefili din întreaga lume. Ediția cu numărul 81 a adus numeroase surprize pentru fanii domeniului.

Globurile de Aur 2024. Cel mai bun regizor

Christopher Nolan a primit premiul pentru regie. Acesta este primul Glob de Aur din cariera lui, iar fanii spun că producția „Oppenheimer” este cea care i-a purtat noroc. Astfel, regizorul a mai primit două nominalizări la Globurile de Aur 2024. Acesta a atras atenția și prin prisma filmelor”Inception” (2014) şi „Dunkirk” (2018).

De asemenea, la această categorie au fost nominalizaţi și Bradley Cooper – „Maestro”, Greta Gerwig pentru „Barbie”, Yorgos cu producția „Poor Things”, Martin Scorsese – „Killers of the Flower Moon” şi Celine Song – „Past Lives”.

În cadrul celei de a 80-a ediție, premiul pentru regie i-a fost acordat lui Steven Spielberg. Acesta a impresionat cu producţia „The Fabelmans”.

Cel mai bun scenariu

Premiul pentru cel mai bun scenariu a fost acordat scenaristei Justine Triet şi regizorului Arthur Harari. Ambii au reușit să impresioneze cu scenariul filmului „Anatomy of a Fall!”, pe care l-au semnat împreună. De asemenea, în cadrul acestei categorii au fost nominalizate și producţiile „Barbie”, „Poor Things”, „Oppenheimer”, „Killers of the Flower Moon” şi „Past Lives”.

în 2023, Martin McDonagh a câștigat premiul pentru ce mai bun scenariu. Producția „The Banshees of Inisherin” i-a adus acest succes.

Globurile de Aur 2024. Cel mai bun film într-o limbă străină

Producţia franceză „Anatomy of a Fall” („Anatomie d’une chute”) a câştigat premiul pentru cel mai bun film străin. Filmul care a reușit să impresioneze o lume întreagă a fost regizat de Justine Triet. În rolul principal, Sandra Hüller are un parcurs spectaculos. De asemenea, actorii Swann Arlaud şi Milo Machado Graner au făcut parte din lista personajelor importante. Producția urmărește firul anchetei unei posibile crime, după descoperirea unui cadavru unui în zăpadă. Acțiunea are loc în în apropierea unei cabanei izolate.

Anul trecut, premiul la această categorie a fost câştigat de producţia „Argentina, 1985”.