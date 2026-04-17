Rusia avertizează Finlanda și statele baltice privind dronele ucrainene. Șoigu invocă Articolul 51 din Carta ONU

Rusia a transmis un avertisment către Finlanda și statele baltice, susținând că utilizarea spațiului lor aerian de către drone ucrainene pentru atacuri asupra teritoriului rus ar putea avea implicații în baza dreptului internațional privind autoapărarea, potrivit publicației Pravda.

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a declarat că numărul atacurilor cu drone lansate de Ucraina asupra Rusiei ar fi în creștere și că unele dintre acestea ar traversa spațiul aerian al Finlandei și al statelor baltice. Potrivit agenției oficiale ruse TASS, oficialul a susținut că aceste situații ar putea indica fie deficiențe ale sistemelor occidentale de apărare aeriană, fie o permisiune tacită din partea acestor state.

Șoigu a invocat Articolul 51 din Carta ONU, care prevede dreptul inerent al statelor la autoapărare în cazul unui atac armat.

Conform acestuia, statele pot adopta măsuri de autoapărare până când Consiliul de Securitate intervine pentru menținerea păcii și securității internaționale.

Estonia, Letonia și Lituania au respins acuzațiile Moscovei, afirmând că nu au autorizat utilizarea spațiului lor aerian pentru atacuri împotriva Rusiei. Într-o declarație comună, oficialii acestor țări au calificat afirmațiile drept nefondate.

Totodată, autoritățile baltice au confirmat că, în ultimele săptămâni, au fost raportate incidente în care drone au pătruns în spațiul lor aerian. În unele cazuri, acestea au fost ulterior identificate ca fiind de origine ucraineană.

Pe 23 martie, o dronă s-a prăbușit în sudul Lituaniei. Potrivit declarațiilor oficiale, prim-ministrul Inga Ruginiene a descris incidentul drept unul accidental, iar președintele Gitanas Nausėda a precizat că drona ar fi deviat de la traiectoria inițială către un terminal petrolier.

La finalul lunii martie, două drone au fost găsite în Finlanda, una fiind identificată drept model ucrainean AN196. Autoritățile finlandeze au declarat că nu au intervenit deoarece acestea nu reprezentau o amenințare directă.

🇫🇮🛩️ Finnish police have lifted the security perimeter around the drone that was discovered in Perheniemi 👉 Authorities, with the support of the defence forces, carried out a controlled explosion of the drone’s warhead. No damage or injuries were reported. The drone was found… pic.twitter.com/2wKf7fK7Jn — Nordic Daily (@Nordic_Daily) April 12, 2026

În noaptea de 31 martie, mai multe drone au intrat în spațiul aerian al Estoniei. Conform informațiilor oficiale, aeronave NATO au fost ridicate de la sol, însă dronele nu au fost interceptate. Ulterior, Tallinn a solicitat Kievului să prevină repetarea unor astfel de incidente.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că există posibilitatea ca Ucraina să utilizeze „în mod indirect” teritoriul statelor membre UE și NATO pentru a-și desfășura operațiunile. El a adăugat că autoritățile ruse monitorizează atent toate lansările de drone.

Situația reflectă tensiunile crescute din regiune și complexitatea utilizării spațiului aerian în contextul conflictului ruso-ucrainean. Deși acuzațiile Moscovei sunt respinse de statele vizate, incidentele recente evidențiază riscurile de securitate și necesitatea unei coordonări mai stricte pentru evitarea escaladării.