Dronele schimbă regulile războiului modern într-un ritm fără precedent. Europa încearcă să recupereze un decalaj care crește de la lună la lună

Războiul din Ucraina a demonstrat că tehnologia dronelor evoluează mai rapid decât pot guvernele să o achiziționeze, transformând aceste sisteme din echipamente de nișă în piloni centrali ai războiului modern, potrivit EuroNews.

În doar câțiva ani, volumul și complexitatea dronelor utilizate pe câmpul de luptă au crescut exponențial, punând presiune pe capacitatea statelor europene de a ține pasul atât tehnologic, cât și industrial.

Datele recente indică o transformare profundă a modului în care sunt purtate conflictele armate. Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, nicio armată europeană nu opera mai mult de 2.000 de drone.

În prezent, atât forțele ucrainene, cât și cele ruse utilizează milioane de unități anual, estimările indicând un consum de până la șapte milioane de drone pe an.

Ucraina, de exemplu, și-a dublat producția de la 2,2 milioane de unități în 2024 la aproximativ 4,5 milioane în 2025, potrivit datelor analizate de experți din industrie și instituții de cercetare. Această creștere nu reflectă doar nevoia de volum, ci și o adaptare rapidă la condițiile de pe teren.

Una dintre cele mai mari dificultăți este viteza cu care tehnologia devine depășită. Nikolaus Lang, Managing Director și Senior Partner la Boston Consulting Group, explică faptul că dronele evoluează tehnologic la fiecare trei până la șase luni. În aceste condiții, ciclurile tradiționale de achiziții militare devin ineficiente.

Această situație generează un paradox: până în momentul în care un contract este semnat și implementat, sistemele achiziționate pot fi deja învechite. În țări precum Finlanda, evoluțiile rapide în software, comunicații și tehnologii anti-interferență au demonstrat cât de repede pot deveni irelevante anumite capacități.

Ucraina a devenit, în acest context, un laborator de testare extrem de dur, unde ciclurile de dezvoltare au fost reduse de la luni la câteva săptămâni. Feedback-ul direct de pe câmpul de luptă permite îmbunătățiri rapide între generațiile succesive de drone.

Adaptarea continuă între atac și apărare a dus la o dinamică accelerată. Dronele cu fibră optică, considerate o inovație marginală în 2024, au ajuns ca în 2025 să fie produse în Rusia în volume de cel puțin 6.000 de unități pe lună pentru un singur model.

Această evoluție rapidă pune în dificultate sistemele tradiționale de apărare și achiziție din Europa, care nu au fost concepute pentru astfel de ritmuri. În esență, fiecare inovație este rapid contracarată de o contra-măsură, generând un ciclu continuu de adaptare.

Un punct critic evidențiat de analiști este diferența dintre capacitatea Europei de a genera inovație și abilitatea de a o implementa în sistemele de apărare.

Europa produce cercetare de vârf în domenii precum inteligența artificială, tehnologiile cuantice și telecomunicațiile, însă transformarea acestor rezultate în aplicații militare rămâne limitată.

Potrivit analizelor, Statele Unite au investit aproximativ 70 de miliarde de dolari în capital de risc pentru apărare în ultimul deceniu, comparativ cu aproximativ 7 miliarde în Europa. Această diferență se reflectă direct în capacitatea de dezvoltare și implementare rapidă.

De asemenea, piața americană de apărare este unificată și depășește 900 de miliarde de dolari anual, în timp ce bugetele combinate ale Europei, estimate la aproximativ 450 de miliarde de dolari, sunt fragmentate între numeroase sisteme naționale.

Aproximativ 80% din achizițiile militare și 90% din cercetarea și dezvoltarea în domeniul apărării rămân la nivel național, ceea ce duce la duplicări și lipsă de eficiență.

România începe să joace un rol tot mai activ în industria europeană a dronelor, trecând treptat de la statutul de cumpărător la cel de producător.

Companii de stat și private dezvoltă și produc deja sisteme UAV, inclusiv pentru aplicații militare. De exemplu, compania de stat Carfil, parte a grupului Romarm, a lansat mai multe modele de drone — precum Cuda și Sirin — care urmează să intre în producție la Brașov.

În paralel, parteneriatele internaționale accelerează dezvoltarea capacităților locale. România a semnat în 2026 un acord cu Ucraina pentru producția comună de drone, combinând experiența de luptă a Kievului cu infrastructura industrială românească.

Alte inițiative includ colaborarea dintre Romaero și start-up-ul Orbotix, care vizează o capacitate de până la 1.500 de unități pe lună .

Pe lângă sectorul de stat, companii precum BraveX Aero sau Qognifly își extind producția și dezvoltă drone cu aripă fixă și sisteme autonome, semnalând apariția unui ecosistem industrial în creștere.

În acest context, România își propune să devină un hub regional pentru producția de drone, cu ambiții de export și integrare în lanțurile europene de apărare.

Un alt aspect sensibil este dependența Europei de componente externe, în special din China, pentru producția de drone. Această dependență ridică preocupări strategice în cadrul NATO și pune sub semnul întrebării securitatea lanțurilor de aprovizionare.

În contextul tensiunilor geopolitice, dezvoltarea unei industrii autonome devine o prioritate, dar și o provocare majoră, atât din punct de vedere financiar, cât și tehnologic.

Experții consideră că Europa ar putea construi un ecosistem tehnologic de apărare suveran, însă nu într-un interval scurt. Estimările indică un orizont de cinci până la zece ani pentru atingerea acestui obiectiv.

Între timp, NATO dezvoltă centre de inovare și programe comune pentru standardizarea tacticilor de tip „roi” (swarm), integrarea inteligenței artificiale și îmbunătățirea comunicațiilor reziliente.

Pentru a reduce decalajul, Europa ar trebui să accelereze finanțarea startup-urilor din domeniul apărării, să simplifice procedurile de achiziție și să accepte compromisuri între perfecțiune și rapiditate.

Războiul din Ucraina a evidențiat o schimbare structurală în modul de desfășurare a conflictelor moderne, în care dronele joacă un rol central, iar viteza inovației devine decisivă.

În timp ce Ucraina operează într-un ritm de „război”, adaptându-se rapid la realitățile de pe teren, Europa rămâne ancorată în procese mai lente, specifice perioadelor de pace.

Capacitatea sistemelor de apărare de a ține pasul cu evoluția tehnologică a dronelor va depinde de reforme profunde în achiziții, investiții și cooperare internațională. În lipsa acestor schimbări, decalajul dintre inovație și implementare riscă să devină o vulnerabilitate strategică majoră.