Ucraina își consolidează industria de apărare, fiind capabilă să producă anual milioane de drone FPV. Liderul de la Kiev a subliniat că această creștere semnificativă a capacităților de producție nu se limitează doar la drone, ci include și dezvoltarea de rachete și sisteme robotizate destinate frontului, informează kyivpost.com.

Zelenski a transmis că aceste progrese vor avea un impact direct asupra dinamicii conflictului, avertizând că „inamicul va simți asta", făcând referire la consecințele noilor capabilități militare ale Ucrainei.

Sectorul național de armament nu mai este limitat doar la prototipuri, ci furnizează deja echipamente active pentru câmpul de luptă.

Pe lângă dronele de tip FPV, Ucraina produce rachete cu rază lungă de acțiune, sisteme de interceptare, muniție și platforme robotizate utilizate în operațiuni reale. El a precizat că volumul de producție include milioane de obuze și capabilități de lovire la distanțe mari, precum și sisteme de rachete care au depășit stadiul de prototip și sunt deja operaționale.

În acest context, Zelenski a enumerat mai multe dintre programele și sistemele dezvoltate intern, „Flamingo”, „Ruta”, „Peklo”, „Neptune”, „Palyanytsia” și „Vilha”, despre care a spus că reprezintă motive de mândrie națională, dar și doar un pas într-un proces de dezvoltare care va continua.

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina se află doar la începutul unui proces amplu de consolidare a industriei sale de apărare, iar extinderea acesteia va continua în ritm accelerat, cu efecte directe asupra adversarului.

Potrivit liderului de la Kiev, capacitățile industriale militare vor crește constant, iar acest progres nu va rămâne fără consecințe pe câmpul de luptă. El a subliniat că dronele ucrainene au atins deja o rază de acțiune de până la 1.750 de kilometri dincolo de frontieră, considerând că astfel de performanțe nu reprezintă doar recorduri tehnice, ci și un instrument de „dreptate” împotriva răului oriunde s-ar afla acesta.

Zelenski a afirmat că transformarea modului de purtare a războiului este deja vizibilă, Ucraina fiind, în opinia sa, printre actorii care modelează viitorul confruntărilor militare moderne, chiar în timpul conflictului în desfășurare.

Pentru prima dată în acest război, o poziție inamică ar fi fost cucerită exclusiv cu ajutorul dronelor și platformelor robotizate, fără intervenția infanteriei. În urma acestei acțiuni, forțele adverse s-ar fi predat, iar operațiunea ar fi fost realizată fără pierderi de partea ucraineană.

El a mai precizat că mai multe tipuri de sisteme terestre autonome, printre care Ratel, Termit, Ardal, Borsuk, Zmiy, Protector și Volia – au efectuat peste 22.000 de misiuni în doar trei luni, reducând semnificativ expunerea soldaților la risc. În viziunea sa, aceste misiuni au însemnat indirect mii de vieți salvate, deoarece roboții au fost trimiși în cele mai periculoase zone în locul militarilor.

În plan mai larg, liderul ucrainean a susținut că țara sa nu doar ține pasul cu evoluțiile tehnologice din domeniul apărării, ci se conturează ca unul dintre actorii de referință la nivel global în materie de securitate. Expertiza acumulată pe front ar fi devenit, potrivit acestuia, un atu tot mai căutat de numeroase state.

În același timp, Kievul nu urmărește să își epuizeze propriile resurse militare sau să transforme producția de armament într-o simplă marfă de export. În schimb, Ucraina propune parteneriate de securitate pe termen lung, considerate avantajoase atât strategic, cât și economic.

Volodimir Zelenski a declarat că sistemele de interceptare dezvoltate în Ucraina sunt deja operaționale în regiunea Orientului Mijlociu și în statele din Golf, în cadrul unei colaborări extinse în domeniul apărării aeriene.

Potrivit liderului ucrainean, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar dispun deja de capacități de apărare antirachetă, însă expertiza tehnologică a Ucrainei contribuie la îmbunătățirea detectării și neutralizării dronelor de tip Shahed, inclusiv la scară largă.

Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina a dezvoltat un pachet complet de soluții pentru acest tip de amenințări, de la acoperire radar și sisteme de război electronic, până la infrastructura de comunicații dintre componentele apărării aeriene și capacitățile de interceptare propriu-zise. „Ucraina știe să facă toate acestea”, a transmis el.

În același context, Volodimir Zelenski a afirmat că portofoliul tot mai divers al industriei de apărare ucrainene, care include rachete, drone, interceptoare, vehicule aeriene și maritime fără pilot, sisteme de recunoaștere, artilerie, muniție, vehicule blindate și roboți militari, contribuie direct la protejarea țării și la salvarea de vieți.

El a susținut că aceste dezvoltări confirmă faptul că eticheta „Fabricat în Ucraina” a devenit echivalentă cu produse „eficiente și puternice”. Totodată, liderul de la Kiev a descris transformarea industriei de apărare ca fiind una profundă și rapidă, „nouă și puternică”, subliniind că fiecare inovație aduce Ucraina mai aproape de ceea ce el a numit o pace „durabilă și demnă”.

Volodimir Zelenski a transmis, de asemenea, mulțumiri inginerilor, proiectanților, tehnicienilor și muncitorilor implicați în producția de armament, apreciind contribuția lor la consolidarea unei industrii de apărare care a câștigat respect la nivel internațional.