Unul dintre principalii fabricanți de drone militare din Rusia, aproape de colaps

Unul dintre cei mai importanți producători de dronede luptă din Rusia se află într-o situație financiară critică, existând riscul iminent de faliment. Compania, cunoscută pentru implicarea sa în dezvoltarea și producția de echipamente aeriene utilizate în scopuri militare, se confruntă cu dificultăți din cauza sancțiunilor, informează united24media.

Potrivit publicației rusești CNews, la finalul lunii martie a fost înaintată o cerere de deschidere a procedurii de faliment împotriva companiei JSC Kronstadt, unul dintre principalii producători din Rusia de sisteme aeriene fără pilot, inclusiv drona Orion UAV, considerată adesea echivalentul rusesc al platformei turcești Bayraktar TB2.

Demersul juridic ar fi fost inițiat de un furnizor al companiei, care susține că aceasta nu a respectat o hotărâre judecătorească din decembrie 2025, ce prevedea achitarea unei datorii de 9,2 milioane de ruble.

În paralel, datele financiare ale companiei-mamă indică pierderi importante în 2025, estimate la aproximativ 4,6 miliarde de ruble, în condițiile în care veniturile au înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 100,2 milioane de ruble. Presa rusă notează că aceste dificultăți se reflectă și într-un val tot mai mare de litigii legate de contracte neonorate și obligații financiare restante.

Potrivit sursei, în ultimul an au fost deschise cel puțin 154 de acțiuni în instanță împotriva companiei JSC Kronstadt, valoarea totală a pretențiilor ridicându-se la aproximativ 2,6 miliarde de ruble. Majoritatea dosarelor vizează presupuse neexecutări ale contractelor de furnizare, iar printre cele mai recente se numără cereri formulate de mai multe companii din sectorul industrial, unele depășind pragul de 100 de milioane de ruble.

Numărul litigiilor a urmat un trend ascendent începând cu mijlocul anului 2025. Datele publicate arată că, până în august 2025, firma acumulase deja zeci de acțiuni judiciare însumând peste 600 de milioane de ruble. Totodată, presa rusă reamintește că societatea a mai fost vizată de proceduri de faliment și în 2023, ceea ce sugerează persistența unor dificultăți financiare.

Analiști din industrie pun această situație pe seama reducerii accesului la finanțare după retragerea investitorului strategic anterior, AFK Sistema, în 2022. La rândul său, compania susține că pierderile sunt cauzate de constituirea unor rezerve financiare și de costurile ridicate ale creditării, într-un context influențat de sancțiunile internaționale.

JSC Kronstadt se află sub regimul sancțiunilor impuse de Regatul Unit, Uniunea Europeană, Statele Unite și alte state, măsuri adoptate în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Restricțiile vizează în special companiile asociate industriei de apărare ruse.

Compania este implicată în dezvoltarea și producția unei game variate de tehnologii pentru drone, incluzând sisteme de comandă și control, software de navigație și infrastructură terestră destinată operării platformelor fără pilot. În mai 2025, facilități asociate producției dronelor Orion UAV din zona Dubna, în apropiere de Moscova, ar fi fost ținta unor atacuri cu drone ucrainene.

La nivel macroeconomic, Russia se confruntă cu o deteriorare vizibilă a perspectivelor economice, peste 83% dintre companii estimând o înrăutățire a condițiilor în perioada următoare. În acest context, dobânzile ridicate, stabilite la 15% de Banca Centrală, și nivelul crescut al neplăților au determinat aproape jumătate dintre firme să își amâne sau să își anuleze proiectele de investiții.

Această presiune economică a adâncit diferența dintre sectorul de apărare, susținut masiv de stat, și economia civilă, unde numeroase industrii se contractă, iar o mare parte dintre companii raportează activitate fără profit.