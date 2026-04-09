Rusia a trimis nave spion în apele britanice. Secretarul britanic al Apărării spune că sunt monitorizate

Rusia a inițiat o operațiune secretă în apropierea apelor britanice, care ar fi putut pune în pericol infrastructura critică, inclusiv conductele de energie și cablurile subacvatice de date, a transmis secretarul britanic al Apărării, John Healey, potrivit unui comunicat oficial al guvernului din 9 aprilie publicat pe x.com.

Forțele britanice și cele ale aliaților au monitorizat timp de peste o lună un submarin de atac rusesc din clasa Akula, însoțit de două submarine specializate în operațiuni la adâncime, asociate programului GUGI al Moscovei, în apele Mării Nordului, înainte ca navele să se retragă.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a explicat că misiunea a vizat submarine capabile „să observe și eventual să saboteze infrastructura submarină”, considerată o vulnerabilitate majoră pentru economiile moderne, dependente de cablurile subacvatice pentru telecomunicații și transfer de date. În timpul operațiunii, navele de război britanice au utilizat sonare pentru a descuraja submarinele și a semnala că activitatea lor a fost detectată.

Submarine rusești au operat în apropierea infrastructurii critice din Atlanticul de Nord, provocând un răspuns coordonat al Marii Britanii și al aliaților săi, conform relatărilorTelegraph. Operațiunea a implicat Marina Regală, aeronavele de patrulare P-8 ale Forțelor Aeriene Regale și forțele norvegiene, printre altele.

Regatul Unit a mobilizat peste 500 de militari, iar aeronavele au acumulat mai mult de 450 de ore de zbor, în timp ce navele de suprafață au parcurs mii de mile marine în cadrul misiunii.

— OSINTdefender (@sentdefender) April 9, 2026

Ministrul britanic al Apărării, Healey, a sugerat că prezența submarinului rusesc din clasa Akula ar fi putut avea și un rol de distragere, direcționând atenția asupra sa pentru a permite desfășurarea în secret a unor nave GUGI mai mici, specializate în operațiuni subacvatice complexe.

„Cele mai mari amenințări sunt adesea nevăzute și silențioase”, a avertizat Healey, subliniind că fundul mării a devenit un teren strategic esențial atât pentru securitatea economică, cât și pentru competiția militară globală.

Nave rusești implicate în activități similare, inclusiv celebrul vas spion Yantar, au fost observate în apropierea cablurilor submarine în ultimele luni, alimentând temerile legate de capacitatea Moscovei de a cartografia și, potențial, de a perturba infrastructura critică de comunicații, relatează surse citate de presa internațională.

Oficialii britanici susțin că nu există dovezi ale unor daune cauzate în cadrul ultimei misiuni, dar au subliniat că supravegherea și măsurile de descurajare vor continua. În opinia ministrului britanic al Apărării, Healey, Rusia rămâne cea mai mare amenințare la adresa securității Regatului Unit și a Alianței Nord-Atlantice.

Recent, autoritățile britanice au ordonat unei nave comerciale rusești să părăsească apele teritoriale după ce aceasta a ancorat periculos aproape de cablurile de comunicații submarine transatlantice care traversează Canalul Bristol.

Vasul rusesc SINEGORSK s-a oprit la circa 3,7 km de coasta Somerset, poziționându-se la mai puțin de 1,8 km de un grup de cabluri critice ce leagă Regatul Unit de Statele Unite, Canada, Spania și Portugalia, conform raportului autorităților.