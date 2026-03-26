Marea Britanie permite interceptarea navelor din flota fantomă rusă în apele sale

Marea Britanie a decis să autorizeze intervenția directă asupra navelor suspectate că fac parte din „flota fantomă” a Rusiei, permițând armatei și autorităților să le oprească și chiar să le confiște dacă acestea intră în apele teritoriale britanice, relatează Le Figaro.

Downing Street a anunțat că forțele armate și instituțiile de aplicare a legii vor avea posibilitatea de a acționa împotriva navelor vizate de sancțiuni care tranzitează apele britanice, inclusiv în Canalul Mânecii.

„Forțele armate britanice și agențiile de aplicare a legii vor putea acum intercepta navele sancționate de Regatul Unit care tranzitează apele britanice”, se precizează într-un comunicat de presă.

Potrivit autorităților, fiecare astfel de intervenție va necesita aprobarea guvernului. Decizia vine în contextul în care Londra a inclus pe lista sancțiunilor sute de nave asociate Rusiei.

„Regatul Unit va strânge lațul din jurul flotei, închizându-și apele, inclusiv Canalul Mânecii, pentru navele sancționate. Operatorii vor fi forțați să devieze pe rute mai lungi și mai scumpe sau riscă să fie opriți de forțele britanice”.

Autoritățile britanice au sancționat 544 de nave considerate parte din această rețea, formată în principal din petroliere vechi, utilizate pentru a evita sancțiunile occidentale impuse Rusiei după declanșarea războiului din Ucraina.

Premierul Keir Starmer a declarat că măsurile sunt necesare în contextul evoluțiilor recente de pe piața energiei.

„Vladimir Putin își freacă mâinile (…) pentru că el crede că creșterea prețurilor petrolului îi va permite să-și umple buzunarele. De aceea luăm măsuri și mai dure împotriva flotei sale fantomă”, a spus premierul Keir Starmer.

Potrivit datelor comunicate de autorități, cea mai mare parte a exporturilor de țiței ale Rusiei este realizată prin intermediul acestor nave: „75% din țițeiul Rusiei este transportat de această flotă învechită”.

Decizia Londrei apare într-un context mai larg, în care și alte state europene au intervenit împotriva navelor suspectate că evită sancțiunile. În ultimele luni, Franța, Belgia și Finlanda au anunțat acțiuni similare. Anterior, Marea Britanie a sprijinit o operațiune americană de confiscare a unui petrolier în Atlanticul de Nord, suspectat că are legături cu Rusia.

Autoritățile britanice au precizat că, în urma interceptării unei nave, pot fi deschise proceduri penale împotriva celor implicați.

„În urma interceptării unei nave, pot fi inițiate proceduri penale împotriva proprietarilor, operatorilor și echipajului pentru încălcarea legislației britanice privind sancțiunile”.

Anunțul Londrei intervine în contextul în care Statele Unite au decis să relaxeze temporar unele restricții privind petrolul rusesc, în încercarea de a limita creșterea prețurilor pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

În acest cadru, autoritățile britanice au transmis că vor continua să aplice măsuri stricte pentru a limita activitatea „flotei fantomă” și pentru a reduce impactul acesteia asupra pieței energetice internaționale.