Un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, confiscat de marina militară franceză. Macron: Nu ne vom lăsa păcăliți

Un petrolier care naviga sub pavilion mozambican, venit din portul rus Murmansk, a fost interceptat vineri în vestul Mării Mediterane de marina militară franceză, cu sprijin britanic, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, într-o postare pe X.

Acesta este al treilea petrolier confiscat de Franța din rândul navelor așa-numitei „flote fantomă”, folosite de Rusia pentru exporturile de petrol pe care UE şi SUA încearcă să le limiteze prin sancțiuni. Numărul acestor nave este estimat la aproximativ 600.

„Războiul în care este implicat Iranul nu va determina Franța să renunțe la sprijinul acordat Ucrainei, unde războiul de agresiune al Rusiei continuă cu aceeași intensitate. Aceste nave, care ocolesc sancțiunile internaționale (sancțiunile impuse de UE n.red) şi încalcă dreptul mării, sunt profitoare de război. Ele caută să obțină profituri şi să finanțeze efortul de război al Rusiei. Nu ne vom lăsa păcăliți”, a scris Macron.

Petrolierul Deyna a fost interceptat la sud de Insulele Baleare şi urmează să fie adus într-un port francez. Nava plecase din portul rus Murmansk şi avea ca destinaţie Port Said, în Egipt. Autorităţile franceze invocă folosirea unui pavilion fals drept motiv pentru sechestrarea petrolierului.

La fel ca în cazul capturării petrolierului Grinch în luna ianuarie, în Marea Mediterană, marina militară franceză a desfășurat operațiunea în colaborare cu aliații britanici. Potrivit autorităților franceze, aceștia au participat la urmărirea navei.

Petrolierul Deyna are o lungime de 250 de metri şi o capacitate similară cu cea a petrolierului Grinch, care a fost eliberat de autoritățile franceze în februarie, în schimbul unei amenzi de milioane de euro.

De asemenea, şi Statele Unite au sechestrat astfel de nave. Pe data de 7 ianuarie, în nordul Atlanticului, petrolierul Marinera a fost reţinut după ce a arborat în grabă pavilionul rusesc, în încercarea de a împiedica operaţiunea americană.