Bloggerul rus Ilia Remeslo, internat la psihiatrie după ce l-a denunțat pe Vladimir Putin

Ilia Remeslo, un blogger și avocat rus cunoscut în ultimii ani pentru pozițiile sale pro-Kremlin și pentru atacurile publice la adresa criticilor lui Vladimir Putin, a fost internat într-o unitate psihiatrică din Sankt Petersburg după ce a publicat o postare virală în care l-a denunțat pe președintele rus și a criticat războiul din Ucraina, potrivit The New York Post.

În mesajul distribuit pe Telegram, Remeslo a susținut că Putin poartă un „război eșuat” în Ucraina, că acest conflict a dus la moartea a milioane de oameni și că a afectat economia Rusiei în detrimentul cetățenilor. Tot în aceeași postare, el a scris că liderul de la Kremlin „nu este un președinte legitim” și că „trebuie să demisioneze și să fie judecat ca criminal de război și hoț”.

Schimbarea de poziție a lui Ilia Remeslo a atras rapid atenția atât în cercurile bloggerilor ruși favorabili războiului, cât și în rândul opoziției anti-Kremlin aflate în exil. Potrivit relatărilor din presa internațională, manifestul publicat marți seară către cei aproximativ 90.000 de urmăritori ai săi de pe Telegram a fost intitulat „Cinci motive pentru care am încetat să-l mai susțin pe Vladimir Putin”.

La două zile după apariția postării, presa locală din Rusia a relatat că Ilia Remeslo a fost internat în Spitalul de Psihiatrie nr. 3 din Sankt Petersburg. Informația a fost preluată ulterior și de Reuters, care a scris că nu a reușit să ia legătura direct cu Remeslo și nici să stabilească exact în ce împrejurări a ajuns acesta în spital.

Potrivit Reuters, o femeie care a răspuns la numărul de telefon al spitalului a confirmat că un bărbat cu același nume, patronimic și nume de familie se află internat în unitate. Angajata nu și-a făcut public numele și a precizat că nu are detalii nici despre momentul internării, nici despre temeiul acesteia.

În lipsa unor explicații oficiale suplimentare, circumstanțele exacte ale internării rămân neclare. Faptul că postarea anti-Putin a fost urmată rapid de internarea într-o unitate psihiatrică a atras atenția mai multor publicații internaționale, care au urmărit cazul pe baza informațiilor venite din Rusia și a confirmării telefonice obținute de Reuters.

Ilia Remeslo are 42 de ani, este avocat și a făcut parte în trecut dintr-un organism consultativ controlat de Kremlin. El și-a construit profilul public prin intervenții și mesaje în care denunța criticii lui Vladimir Putin și apăra pozițiile puterii de la Moscova.

Printre cei pe care i-a atacat în repetate rânduri s-a numărat și Alexei Navalnîi, unul dintre cei mai cunoscuți opozanți ai lui Putin, care a murit într-o colonie penală arctică în februarie 2024. Tocmai acest trecut a făcut ca mesajul publicat acum de Remeslo să fie perceput ca o schimbare radicală de poziție.

Potrivit presei internaționale, Ilia Remeslo ar fi respins și ideea că postarea sa ar fi fost rezultatul unei piratări a contului sau al unei manipulări, susținând că mesajul reflectă propria sa poziție.

Cazul lui Ilia Remeslo a devenit rapid un subiect urmărit în afara Rusiei pentru că reunește două elemente care au atras imediat interesul public: critica directă la adresa lui Vladimir Putin venită din partea unei figuri cunoscute pentru mesajele pro-Kremlin și internarea ulterioară a autorului într-o unitate psihiatrică.

În acest moment, faptele confirmate public sunt existența postării distribuite pe Telegram, conținutul ei anti-Putin, reacțiile pe care le-a provocat și confirmarea faptului că un bărbat cu datele de identificare ale lui Ilia Remeslo a fost internat în Spitalul de Psihiatrie nr. 3 din Sankt Petersburg. Nu există, deocamdată, o explicație publică detaliată despre modul în care s-a ajuns la această internare.