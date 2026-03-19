Bloggerul pro-Kremlin Ilia Remeslo se dezice de Putin și îl acuză de crime de război. Val de speculații în Rusia

Un blogger celebru recunoscut pentru pozițiile sale favorabile Kremlinului și-a retras sprijinul pentru Vladimir Putin. Până acum, acesta era considerat un aliat vocal al liderului de la Moscova, promovând constant punctele de vedere oficiale ale Kremlinului, informează themoscowtimes.com.

Mai exact, un apropiat al Kremlinului, cunoscut anterior pentru atacurile sale la adresa opoziției ruse, a surprins opinia publică printr-o schimbare radicală de poziție, criticând deschis președintele Vladimir Putin într-un manifest care a lăsat atât susținătorii, cât și adversarii politici în căutarea unei explicații.

Marți seară, Ilia Remeslo, avocat și blogger în vârstă de 42 de ani, a publicat pe canalul său de Telegram un mesaj intitulat „Cinci motive pentru care am încetat să-l mai susțin pe Vladimir Putin”.

În postare, Remeslo îl acuză pe liderul de la Kremlin că implică rușii într-un „război fără ieșire” în Ucraina, subminează economia, afectează nivelul de trai al populației, intensifică controlul asupra internetului și mass-mediei și favorizează proliferarea corupției.

„Vladimir Putin nu este un președinte legitim. Vladimir Putin trebuie să demisioneze și să fie judecat ca criminal de război și hoț”, se arată în manifestul bloggerului.

Atacul direct al avocatului Remeslo la adresa președintelui rus a stârnit un val de reacții și speculații în mediul politic și online. Deși unii „Z-bloggeri”, figuri cunoscute pentru susținerea războiului din Rusia, își permit uneori critici la adresa autorităților, poziția tranșantă a lui Remeslo este considerată neobișnuită.

Prezentatorul pro-Kremlin Vladimir Soloviov a sugerat că avocatul ar fi putut „rupe” legăturile cu tabăra oficială sau chiar să-și schimbe orientarea politică. Într-o declarație surprinzătoare, Apti Alaudinov, comandant al forțelor speciale Akhmat conduse de Ramzan Kadirov, a caracterizat pe Remeslo drept „o persoană care părea întotdeauna complet echilibrată” și a avansat ipoteza că avocatul ar fi putut fi răpit, alimentând astfel incertitudinea din jurul situației sale.

„El a fost principala forță motrice din spatele încarcerării lui Navalnîi. Din câte am înțeles, a fost pe deplin de partea Rusiei. Ceea ce face acum este pur și simplu alarmant, cu excepția cazului în care este ținut undeva împotriva voinței sale sau ceva de genul acesta”, a spus Alaudinov.

Lawyer and blogger Ilya Remeslo published a scathing manifesto called “Five reasons why I stopped supporting Vladimir Putin.”https://t.co/3uiHYQRdrX — The Moscow Times (@MoscowTimes) March 18, 2026

Pentru o lungă perioadă, Remeslo a acționat ca un adevărat „câine de atac” al Kremlinului, valorificându-și cunoștințele juridice pentru a depune plângeri împotriva activiștilor și criticilor regimului. Activitățile sale au vizat direct figura opoziției Alexei Navalnîi, implicându-l în multiple campanii și proceduri legale împotriva acestuia.

Leonid Volkov, lider al opoziției aflat în exil și coordonator al campaniei prezidențiale a lui Navalnîi din 2018, a fost surprins de transformarea radicală a lui Remeslo. După ce a citit manifestul acestuia, Volkov a caracterizat schimbarea ca fiind „cea mai rapidă răsturnare pe care am văzut-o vreodată”, depășind chiar și reacțiile multor membri ai comunității Z-blogger.

„Îmi este greu să-mi imaginez vreun aranjament în care cineva din administrația prezidențială i-ar da undă verde lui Remeslo pentru a-l ataca personal pe Putin. Asta deschide o cutie a Pandorei mult prea periculoasă. Trece peste orice linie roșie. Ceva nu se leag”, a scris Volkov pe x.com.

Într-un interviu acordat miercuri publicației de știri în exil Agentstvo, Remeslo, cunoscut critic al Kremlinului, și-a intensificat atacurile la adresa președintelui Vladimir Putin, subliniind că viața în Rusia continuă să se degradeze, în ciuda așteptărilor sale anterioare privind o posibilă ameliorare. El a afirmat că este convins că manifestul său electoral va ajunge în atenția liderului de la Kremlin.

Rezident în Sankt Petersburg, Remeslo a declarat că intenționează să rămână în țară, „cu excepția cazului în care familia sa ar fi pusă în pericol”, și este pregătit să răspundă oricăror acuzații penale pe care autoritățile le-ar putea formula împotriva sa.

„Nu pot chiar să-i închidă pe toți cei care îl critică pe Putin. Asta e o prostie. Sunt pregătit pentru orice proces împotriva mea. A sosit momentul să rupem cumva acest cerc vicios și să ne exprimăm. Port o anumită responsabilitate ca persoană care a susținut acest regim și l-a ajutat să supraviețuiască”, a mai declarat Remeslo.