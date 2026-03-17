Noi planuri de securitate pentru reședința lui Putin din Soci

Vladimir Putin pare hotărât să își consolideze securitatea reședinței de la Marea Neagră, transformând-o într-o fortăreață greu de penetrat. Planurile de securitate prevăd delimitarea unei zone restricționate de aproximativ trei kilometri pătrați în jurul palatului, situată în inima stațiunii Soci, una dintre cele mai frecventate destinații turistice din Rusia, informează united24media.com.

Mai exact, Serviciul Federal de Protecție al Rusiei (FSO) intenționează să instituie o nouă zonă de securitate extinsă în jurul reședinței de la Soci a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Perimetrul propus ar depăși trei kilometri și ar include atât suprafețe terestre, cât și porțiuni din zona maritimă din jurul reședinței.

De asemenea, FSO, instituția care asigură securitatea președintelui Vladimir Putin, ar fi solicitat impunerea unor restricții stricte privind orice obiecte sau activități care ar putea fi asociate cu arme sau cu potențiale amenințări.

Printre măsurile prevăzute se numără interzicerea zborurilor cu drone, indiferent de categoria de greutate, limitarea majorității operațiunilor de ancorare pentru transportul pe apă și blocarea construirii de heliporturi.

De asemenea, proiectul interzice activități precum reparațiile de vehicule și motociclete, creșterea animalelor, depozitarea deșeurilor sau instalarea de panouri publicitare de tip banner în interiorul perimetrului. Restricțiile ar urma să vizeze și activități recreative sau sportive care implică obiecte asemănătoare armelor.

Documentul menționează explicit interzicerea poligoanelor de tragere, a spațiilor de tir în interior, precum și a cluburilor de paintball și airsoft. Interdicția s-ar putea aplica inclusiv altor organizații, printre care și instituții de învățământ, dacă acestea folosesc articole care imită armele.

Serviciul Federal de Protecție a prezentat cinci proiecte de ordine cu un conținut similar celui referitor la Soci. Patru dintre acestea vizează alte amplasamente din același oraș, iar un al cincilea privește reședința guvernamentală Sosnovîi Bor din Kislovodsk. Reședința se află într-o zonă dens populată a orașului Soci, în apropierea unor clădiri de locuințe, sanatorii și plaje frecventate de public.

Autoritățile au instituit între 2023 și 2025 zone de securitate asemănătoare cu acest proiect în jurul altor reședințe ale lui Vladimir Putin, precum cele din Valdai și regiunea Kaliningrad. Inițiativa apare într-un context în care există indicii că oficialii ruși își extind măsurile de protecție personală, pe fondul intensificării militarizării în Rusia.

Contractele de milioane de ruble pentru servicii de pază și protecție indică faptul că reprezentanții administrațiilor locale se pregătesc pentru posibile riscuri care ar putea depăși zona frontului.

Schimbarea planului de securitate vine în urma unor incidente recente produse în apropierea unor reședințe de stat importante. Un incendiu provocat de drone a ars timp de patru zile în apropierea reședinței lui Vladimir Putin de la Marea Neagră, în regiunea Krasnodar, demonstrând că astfel de atacuri ajung acum și în zone considerate odinioară ferite de efectele războiului.