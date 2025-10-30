Palatul de sub munte. Lukașenko îşi ridică un complex rezidențial de lux în Rusia

Șeful statului belarus, Aleksandr Lukașenko, îşi construieşte un amplu ansamblu rezidenţial în apropierea oraşului Soci (Regiunea Krasnodar, Rusia) — o mişcare cu implicaţii ce depăşesc cu mult simpla extindere de avere personală, intrând în sfera geopoliticii, relaţiilor dintre Belarus şi Rusia, precum şi a eventualelor planuri de retragere sau de rezervă ale liderului de la Minsk, potrivit investigatorilor de la investigatebel.org.

Construirea acestui complex nu este doar o chestiune de lux: de la locul ales — zona montană de elită de lângă Soci, în localitatea Krasnaya Polyana — până la infrastructura prevăzută — hotel, vile VIP, complex sportiv, spaţii de securitate – toate indică faptul că „complexul rezidențial” nu este un simplu proiect imobiliar privat, ci un instrument de putere şi protecţie.

Datele investigaţiei arată că terenul de circa 10 hectare, pe care se realizează construcţia, a fost achiziţionat prin intermediari din reţeaua apropiată lui Lukașenko, iar finanţarea mobilizează companii legate de cercul său de putere.

Proiectul „complexului rezidențial” al lui Lukașenko în zona Krasnaya Polyana (munţii de lângă Soci) este descris în mai multe investigaţii ca un ansamblu de lux, dar cu valenţe de reşedinţă securizată.

Potrivit surselor:

Terenul are o suprafaţă de peste 97 248 metri pătraţi (~9,7 hectare).

Ansamblul include 12 clădiri, inclusiv un edificiu principal care ocupă un sfert-o treime din suprafaţa totală.

Edificiul principal este prevăzut să cuprindă vestiar, sală de banchet, bucătărie pentru mâncăruri reci şi calde, sală de mese, living, cinema, birou, precum şi la subsol piscină, băi ruseşti şi turceşti, masaj, fitness, şi chiar o cameră de schi.

Trei vile VIP (aproximativ 730 m² fiecare) sunt planificate lângă clădirea principală, cu piscină proprie, trei dormitoare, sală de mese etc.

Un hotel cu patru camere (≈ 348 m²) şi un complex de restaurante, un garaj, un punct de control şi o clădire de securitate cu şase paturi şi o armerie.

Lucrările de securitate sunt la nivel ridicat: terenul este împrejmuit, există staţii de pază, detectoare de drone, camere termice, monitorizare etc.

Каля схілаў «Краснай Паляны», найдаражэйшага гарналыжнага курорту Расеі, неўзабаве паўстане раскошны загарадны комплекс. Як высьветлілі журналісты, сумнеўным чынам атрыманыя сродкі на гэтае будаўніцтва ідуць ад кампаніяў, зьвязаных з блізкім атачэньнем Аляксандра Лукашэнкі. pic.twitter.com/nL9G1sF9P1 — Радыё Свабода (@svaboda) October 29, 2025

Pe hârtie, proiectul este prezentat ca „hotel de ţară” sau „complex hotelier VIP”, dar documentele arată că nu era proiectat pentru turism larg, ci mai degrabă ca reşedinţă privată de elită.

Astfel, complexul rezidențial capătă caracter de „bolt-hole” — un loc pregătit pentru utilizare în scenariile de fugă, retragere sau reconfigurare politică a liderului belarus.

Pentru a înţelege amploarea şi natura acestui proiect, e esenţial să ne uităm la mecanismele de finanţare şi la legăturile celor implicaţi:

Firma rusă Kompleks‑Invest LLC este identificată drept entitatea care efectuează construcţia pe terenul din Krasnaya Polyana.

Terenul fusese deţinut iniţial de Republica Belarus şi a fost vândut companiei ruse la un preţ mult sub valoarea estimată — diferență evaluată la circa 125 milioane USD.

Proiectul a primit finanţare prin credite de la cel puţin şase firme / persoane juridice, din Belarus, Rusia şi Cipru: printre ele se numără Regional Order LLC (Belarus), M.R.I.S. Group LLC (Rusia), Rostumel Holding Ltd (Cipru), Winshun Trade Ltd (China).

Din datele anchetei BIC, până la mijlocul anului 2025 fuseseră împrumutate peste 35 milioane USD pentru proiect, iar circa 19,5 milioane USD fuseseră deja cheltuite până la sfârşitul anului 2024.

Proprietatea firmei a trecut prin schimbări: iniţial era înregistrată pe o pensionară rusă, Elena Bortseva, apoi pe un fost ofiţer al serviciului de securitate al lui Lukașenko, Alexander Romanovsky. Legăturile între firma respectivă şi cercurile lui Lukașenko sunt documentate.

Toate acestea sugerează că proiectul este finanţat şi coordonat prin reţele apropiate liderului belarus, ceea ce ridică semne de întrebare privind legalitatea, transparenţa şi scopul real al investiţiei.

De ce îşi construieşte Lukașenko un astfel de complex lângă Soci? Motivele sunt multiple, se intersectează geopolitic, personal şi economic.

Iată cele mai importante:

1. Plan de rezervă / retragere

Una dintre explicaţii este că acest „complexul rezidențial” funcţionează ca o casă de rezervă sau ca loc de retragere pentru Lukașenko, fie după încheierea mandatului, fie în scenariul în care pierde controlul în Belarus.

Ancheta notează: „residenta va fi folosită după ce pleacă de la preşedinţie”.

Dat fiind că Lukașenko conduce Belarusul din 1994 într-o manieră autoritară şi se află sub presiune internă şi externă, ideea unui „plan B” nu este surprinzătoare.

2. Legătura cu Rusia

Localizarea complexului – Krasnaya Polyana, zona de resort montană a Rusiei, în apropiere de Soci – indică o legătură puternică cu Federaţia Rusă.

Aceasta poate oferi garanţii de securitate, sprijin politic şi logistic. În contextul tensiunilor cu Occidentul, sancţiunilor, protestelor din Belarus, o reşedinţă în Rusia adaugă o plasă de siguranţă.

De altfel, vânzarea terenului şi derularea afacerii s-au făcut prin entităţi ruseşti.

3. Simbol al puterii

Un ansamblu de lux, cu piscine, vile, saună, spaţii de cinema, structură de securitate ridicată – toate transmit un mesaj: liderul nu e doar un actor politic local, ci unul cu resurse mari, cu planuri pe termen lung, capabil să se asigure de protecţie şi confort.

„Acesta este nivelul unui preşedinte”, menţionează sursele.

4. Economie paralelă / infrastructură de influenţă

Proiectele de construcţie de această amploare pot funcţiona şi ca mecanisme de canalizare de fonduri, relaţionare de afaceri, consolidare a cercului de influenţă.

Aşa reţelele financiare, firmele fantomă şi companiile de construcţii „legate de elite” devin şi ele pârghii economice.

Investigaţia BIC notează cum numerose firme din reţeaua lui Lukașenko au interpus credite şi participări. investigatebel.org

Construirea acestui complex trimite un mesaj direct societăţii belaruse: conducerea se pregăteşte pentru scenarii în care statul şi-a pierdut stabilitatea.

Într-o ţară unde opoziţia este reprimată, alegerile contestate, iar societatea civilă sub presiune, apariţia unei „reşedinţe de rezervă” este semnificativă.

Mai mult, fondurile mobilizate pentru acest proiect provin din afaceri apropiate de regim, ceea ce ridică probleme de responsabilitate, legalitate, transparenţă şi îndepărtare a liderului de realităţile cetăţenilor.

Locaţia proiectului aproape de Soci şi implicarea companiilor rusești indică un acord tacit sau explicit între Minsk şi Moscova. Rusia oferă suport politic, logistic sau de infrastructură pentru acest tip de investiţie, în schimbul loialităţii Belarului în contextul geostrategic.

În acest sens, complexul rezidențial devine un simbol al interdependenţei autoritare între cei doi regimuri şi un instrument al Rusiei de a controla sau influenţa viaţa elitei belaruse.

La nivel regional, apar câteva consideraţii:

Pentru comunitatea internaţională, proiectul este clar un semnal că liderii autoritari caută refugii şi infrastructuri de supravieţuire în afara propriilor state, ceea ce complică sancţiunile, justiţia internaţională şi supravegherea financiară.

În privinţa securităţii: zona Krasnaya Polyana / Soci are importanţă strategică – resort montan, infrastructură de acces, proximitate la Marea Neagră, ceea ce poate oferi un avantaj logistic pentru evacuare sau protecţie.

Din punct de vedere al opiniei publice, investirea în astfel de construcţii fastuoase într-o regiune în care locuitorii se confruntă cu probleme de infrastructură sau corupţie riscă să agraveze imaginea regimului belarus în ochii propriilor cetăţeni şi ai diasporei.

Tranzacţia de vânzare a terenului belgusului care apoi a devenit complexul rezidenţial a fost evaluată ca fiind la un preţ mult sub valoarea pieţei (de circa 125 milioane USD) ceea ce ridică semne de subevaluare intentională şi pierdere de venit pentru statul belarus.

Mai mult, finanţarea prin firme intermediare, credite obscure, companii offshore (Cipru, China) indică risc de spălare de bani, de evaziune, de folosire a resurselor publice în beneficiu privat.

De asemenea, faptul că complexul este construit într-o zonă protejată sau aproape de limitele legale (zona de resort cu restricţii) poate însemna încălcări de mediu sau de reglementări locale.

Din perspectiva geopoliticii, faptul că acest „complexul rezidențial” se leagă de Rusia indică un joc de sferă de influenţă: Belarus devine şi mai dependent de Moscova, inclusiv prin infrastructură de refugiu.

În scenariul în care regimul belarus ar fi destabilizat, Rusia ar avea deja pârghii de control asupra elitei belaruse.

Mai mult, pentru comunitatea de securitate europeană, investiţii de acest tip devin simboluri ale modului în care liderii autoritari îşi securizează poziţia prin infrastructuri fizice, nu doar politice – ceea ce complică sancţiunile, monitorizarea, justiţia transnaţională.

Proiectul „complexului rezidențial” al lui Aleksandr Lukașenko în apropiere de Soci nu este doar un act de opulenţă personală. Este un simbol puternic al modului în care conducătorii autoritari gestionează în paralel politica, securitatea şi infrastructura personală de supravieţuire.

Prin alegerea localizării, mecanismele de finanţare, structura fizică şi legăturile cu cercul de putere, complexul devine o piesă de puzzle ce reflectă mai multe realităţi: nevoia lui Lukașenko de rezervă în faţa schimbării de regim; loialitatea reciprocă între Belarus şi Rusia; mobilizarea resurselor elitei pentru interese private; şi diverse riscuri etice şi geopolitice pentru regiune.