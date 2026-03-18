Rușii înscriși pe platforma de stat Messenger MAX, abonați fără voia lor la canalele pro-război

Serviciul de mesagerie de stat rus, Messenger MAX, a început să înscrie automat utilizatorii la canale care promovează propaganda pro-război, fără consimțământul acestora. Multe dintre aceste canale difuzează mesaje favorabile războiului din Ucraina, iar abonații forțați nu au opțiunea de a se dezabona, potrivit united24media.com.

Mai exact, utilizatorii platformei de mesagerie MAX, sprijinită de statul rus, au semnalat că au fost înscriși automat la canale pro-război și de propagandă, fără a-și da consimțământul, iar unii nu au reușit să se dezaboneze.

Conform raportului din 18 martie, reclamațiile au început să fie postate pe forumul rusesc Pikabu, unde utilizatorii au descris apariția inexplicabilă a unor abonamente în listele lor de chat.

Un utilizator a publicat un videoclip care arată eforturile repetate de a părăsi un canal al propagandistului pro-Kremlin Vladimir Soloviov, fără succes, acesta rămânând vizibil în cont.

Alți membri ai comunității Pikabu au relatat experiențe similare, menționând că mai multe canale necunoscute au apărut în conturile lor, în special pe versiunea desktop a aplicației.

Mai mulți utilizatori au precizat că încercările de dezabonare nu au dat rezultate, unii afirmând că platforma i-a reabonat automat sau că solicitările nu au fost procesate corect.

Tot mai mulți utilizatori ai aplicației MAX au semnalat probleme asemănătoare: unul dintre ei a declarat că a fost abonat la numeroase canale spam și nu a reușit să se dezaboneze, pentru că acestea îl reabonează automat și nu există un buton de raportare. Un alt utilizator a raportat blocarea aplicației în timp ce încerca să părăsească un canal.

Lansată în 2025, MAX este o platformă de mesagerie creată de statul rus. Potrivit publicației Meduza, debutul său a coincis cu o intensificare a restricțiilor impuse de Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare a mass-media, asupra aplicațiilor concurente precum WhatsApp și Telegram.

Platforma a fost promovată și în teritoriile ucrainene ocupate temporar, inclusiv în Crimeea. Grupul ucrainean de activiști Yellow Ribbon a avertizat că MAX ar putea funcționa ca un instrument de supraveghere, din cauza accesului său la microfon, cameră, contacte, date de geolocalizare și fișiere personale.

Structura de proprietate a platformei MAX este legată de rețele de afaceri asociate cu rude ale liderului rus Vladimir Putin. Messenger MAX este gestionat de compania VK, al cărei acționar principal, Sogaz, deține participații atribuite lui Mihail Shelomov, fiul vărului lui Putin.

Această legătură plasează MAX într-un sistem extins de control corporativ asupra sectorului tehnologic rus, cu conexiuni directe la Kremlin.