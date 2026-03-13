Cum poate fi configurat un cont WhatsApp administrat de părinți

WhatsApp rămâne una dintre cele mai populare metode de comunicare, datorită simplității, nivelului ridicat de confidențialitate și încrederii pe care o oferă utilizatorilor. În urma sugestiilor primite atât din partea familiilor, cât și a specialiștilor, platforma introduce un nou tip de conturi administrate de părinți, informează blog.whatsapp.com.

Pentru a activa noile funcții de control parental, părintele sau tutorele trebuie să aibă la îndemână două telefoane: dispozitivul copilului și propriul telefon, necesare pentru asocierea conturilor.

După finalizarea configurării, contul copilului va fi administrat de adultul responsabil, care va putea stabili cine are permisiunea să îl contacteze sau să îl includă în grupuri.

De asemenea, părintele poate verifica solicitările de mesaje primite de la persoane necunoscute și poate ajusta setările de confidențialitate ale contului. Accesul la aceste opțiuni de control parental se face prin introducerea unui cod PIN parental direct pe telefonul copilului.

Acest cod garantează că doar părintele sau tutorele poate intra în meniul de setări și poate modifica preferințele de confidențialitate, adaptând astfel experiența digitală a copilului în funcție de nevoi.

Părinții care doresc să le permită copiilor să folosească WhatsApp în condiții controlate au la dispoziție opțiunea unui cont administrat de părinte. Acest tip de cont este destinat copiilor cu vârsta sub 13 ani sau sub limita minimă de utilizare stabilită în țara ori regiunea în care se află.

Configurarea trebuie realizată de un părinte sau tutore legal care are cel puțin 18 ani, iar pentru activare este necesară instalarea celei mai recente versiuni a aplicației WhatsApp pe iPhone sau Android. Procesul începe prin descărcarea aplicației pe telefonul copilului. WhatsApp Messenger poate fi instalat fie din Google Play Store, fie din Apple App Store, direct pe dispozitivul pe care îl va folosi minorul.

După instalare, utilizatorul trebuie să aleagă limba dorită și să accepte termenii aplicației prin opțiunea „Acceptă și continuă”. În etapa următoare se accesează meniul „Mai multe opțiuni”, de unde se selectează varianta „Creează un cont administrat de părinte”.

Configurarea continuă cu introducerea și confirmarea numărului de telefon al copilului. Ulterior, se completează data de naștere pentru verificarea vârstei. În anumite situații, în funcție de reglementările legale din țara respectivă, magazinele de aplicații Apple sau Google pot transmite către WhatsApp intervalul de vârstă asociat contului copilului.

Dacă părinții consideră că această informație nu este corectă sau doresc detalii suplimentare, pot consulta centrul de ajutor Apple sau Google ori setările dispozitivului. Ultimul pas constă în asocierea contului copilului cu cel al părintelui. După confirmarea opțiunii „Continuă”, conturile sunt conectate, iar părintele poate gestiona utilizarea aplicației.

Primul pas este scanarea codului QR afișat pe dispozitivul copilului folosind camera telefonului părintelui. După scanare, trebuie accesat linkul care deschide aplicația WhatsApp. Dacă aplicația nu este instalată deja pe telefonul părintelui, va apărea solicitarea de descărcare a aplicației WhatsApp Messenger din magazinul de aplicații corespunzător, fie Google Play, fie App Store.

După deschiderea aplicației, părintele trebuie să apese pe opțiunea „Acceptă și continuă”, apoi să confirme că este adult. Următorul pas important este crearea unui cod PIN parental format din șase cifre. Acest cod are rolul de a proteja setările de confidențialitate ale copilului și este necesar ori de câte ori părintele dorește să le acceseze sau să le modifice. Din motive de siguranță, codul nu trebuie comunicat copilului.

După introducerea și confirmarea codului PIN, se apasă „Înainte”, iar apoi „Gata” pentru a finaliza configurarea inițială pe dispozitivul copilului. Pentru ultima etapă, pe telefonul copilului trebuie introdus codul PIN parental și selectată opțiunea „Continuă”. În acel moment, contul administrat devine activ.

După finalizarea configurării, copilul își poate personaliza profilul adăugând un nume și o fotografie, în timp ce părintele păstrează controlul asupra setărilor de confidențialitate.