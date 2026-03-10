Peste 1.300 de tentative de atac cibernetic atribuite Iranului, raportate în Israel de la începutul conflictului

Agenția națională responsabilă cu securitatea cibernetică din Israel a anunțat că a identificat peste 1.300 de tentative atribuite hackerilor iranieni de a manipula sau de a obține date personale de la cetățeni israelieni prin apeluri și mesaje false, potrivit The Jerusalem Post.

Informațiile au fost prezentate marți, odată cu publicarea unui videoclip realizat de autorități pentru a contracara ceea ce oficialii numesc o campanie de război psihologic desfășurată în mediul digital.

Potrivit instituției, atacurile au fost raportate de la începutul conflictului actual și constau în principal în mesaje sau apeluri menite să sperie populația sau să determine utilizatorii să ofere informații personale. Autoritățile spun că majoritatea tentativelor urmăresc accesul neautorizat la conturi sau sisteme informatice.

Reprezentanții Israel National Cyber Directorate (INCD) au precizat că instituția a primit până acum peste 1.300 de sesizări privind încercări de manipulare sau fraudă digitală atribuite actorilor iranieni.

Conform datelor prezentate de agenție, „de la începutul războiului, INCD a primit peste 1.300 de rapoarte privind tentative de război psihologic iranian prin apeluri telefonice sau mesaje text false”. Scopul acestor acțiuni ar fi, potrivit autorităților, fie intimidarea populației, fie colectarea de date sensibile.

Instituția a precizat că aproximativ 77% dintre cazurile raportate până acum au fost tentative de phishing, o metodă frecvent utilizată în atacurile cibernetice pentru a determina utilizatorii să dezvăluie parole, date bancare sau alte informații personale.

Potrivit oficialilor israelieni, mesajele sunt concepute pentru a crea panică sau presiune asupra destinatarilor. Autoritățile susțin că „mesajele iraniene sunt concepute pentru a manipula cetățenii israelieni prin frică, pentru a-i determina să își divulge informațiile”.

Pentru a contracara aceste activități, agenția cibernetică a publicat un videoclip prin care încearcă să explice metodele utilizate de atacatori și să încurajeze populația să ignore mesajele suspecte.

În materialul video, prezentat drept o formă de contra-război psihologic, sunt ilustrate personaje care par a fi oficiali militari și specialiști cibernetici iranieni pregătindu-se să lanseze ceea ce numesc o „armă apocaliptică”.

În scenariul prezentat, aceștia contactează telefonic un cetățean israelian, însă apelul nu are efectul dorit. Persoana, care ar fi familiarizată cu avertismentele anterioare ale agenției cibernetice, ignoră încercarea și reacționează ironic la mesajul primit.

Videoclipul continuă cu o discuție între aceleași personaje despre posibilitatea de a trimite mesaje text sau mesaje prin aplicații de mesagerie. În scenariu, unul dintre personaje afirmă că avertismentele emise de INCD și măsurile de informare publică au făcut ca oamenii să ignore inclusiv mesajele de tip hacking trimise prin WhatsApp.

Autoritățile spun că scopul materialului este de a transmite populației că vigilența și informarea pot reduce impactul unor astfel de campanii.

Reprezentanții agenției subliniază că astfel de metode de manipulare online pot fi combătute în primul rând prin informarea publicului.

Instituția recomandă cetățenilor să nu răspundă la apeluri sau mesaje suspecte și să nu furnizeze date personale prin intermediul unor linkuri primite de la surse necunoscute.

De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să raporteze orice mesaj sau apel suspect către autoritățile competente și să verifice autenticitatea informațiilor înainte de a acționa.

Publicarea videoclipului face parte dintr-o campanie mai amplă de informare privind securitatea cibernetică, lansată în contextul tensiunilor regionale și al creșterii numărului de atacuri informatice raportate în timpul conflictului.