Poliția cere producătorilor de telefoane să blocheze definitiv dispozitivele furate. O schimbare foarte utilă

Poliția Metropolitană din Londra avertizează producătorii de telefoane că trebuie să ia măsuri împotriva furturilor de dispozitive până la 1 iunie, altfel guvernul ar putea interveni prin legislație, relatează BBC.

Comisarul șef al Poliției Metropolitane din Londra, Mark Rowley, a transmis un avertisment clar producătorilor de telefoane mobile. Companiile au termen până la 1 iunie pentru a prezenta soluții concrete menite să reducă furturile de dispozitive. În caz contrar, autoritățile ar putea solicita guvernului britanic să introducă măsuri obligatorii prin lege.

„Stabilesc public un termen clar: dacă până la 1 iunie industria nu vine la masa discuțiilor într-un mod cu adevărat serios și orientat spre soluții, cu angajamente concrete privind telefoanele furate… Poliția Metropolitană va scrie oficial ministrului de interne pentru a-i cere să adopte o legislație”, a declarat Mark Rowley.

Autoritățile londoneze consideră că furturile de telefoane ar putea fi reduse semnificativ dacă dispozitivele furate nu ar mai putea fi utilizate sau revândute. „Companiile de telefoane își lasă clienții în pericol până când vor lua măsuri pentru ca dispozitivele furate să devină «cărămizi inutilizabile»”, a afirmat Mark Rowley.

Poliția propune mai multe măsuri tehnice: resetarea telefoanelor să devină mai dificilă, prin autentificare în mai mulți pași și întârzieri de securitate, blocarea globală în timp real a dispozitivelor furate și limitarea vânzării pieselor fără verificarea numerelor de serie ale aparatelor.

„Dacă un telefon furat ar deveni o cărămidă inutilizabilă și piesele nu ar mai putea fi folosite, nu ar mai exista o piață pentru această infracțiune”, a spus comisarul.

El a adăugat că producătorii au investit masiv în securitatea datelor și a plăților mobile, însă „mult mai puțină atenție” a fost acordată siguranței fizice a utilizatorilor.

„Nu înțeleg de ce companiile de tehnologie își lasă clienții expuși riscurilor, în ciuda a doi sau trei ani de discuții. Până când acest dispozitiv nu va deveni lipsit de valoare, piața va rămâne atractivă pentru crima organizată”, a declarat Rowley.

Potrivit poliției, telefoanele furate în Londra ajung adesea pe piețe externe, unde pot fi vândute la prețuri mai mari. Dispozitivele pot avea o valoare mai ridicată în state precum China, deoarece nu sunt supuse acelorași restricții impuse de autoritățile britanice.

În unele cazuri, infractorii reușesc să modifice codurile IMEI sau să demonteze dispozitivele pentru a vinde componentele separat.

Poliția a descoperit inclusiv anunțuri pe Snapchat prin care copiilor li se ofereau până la 380 de lire sterline pentru furtul unui singur iPhone și un bonus de 100 de lire pentru zece telefoane.

„Copiii recrutați să smulgă telefoane pentru bani rapizi sunt atrași treptat în rețele criminale, obișnuiți cu comportamentul infracțional și împinși către forme tot mai grave de exploatare. Ceea ce începe cu un singur telefon furat pe o stradă poate deveni o cale către datorii, constrângere, violență și o implicare tot mai profundă în criminalitate”, a spus Mark Rowley.

Datele obținute în baza legislației privind accesul la informații arată amploarea fenomenului. Între 2017 și 27 februarie 2024 au fost furate 587.498 de telefoane în Londra, fără a include zona City. Doar 13.998 dintre acestea au fost recuperate, iar 573.500 nu au mai fost găsite.

Statistici separate arată că în 2023 au fost înregistrate 52.820 de furturi din buzunare sau genți în care a fost luat un telefon și 14.326 de jafuri. În 2024 numărul furturilor a crescut la 70.249, iar cel al jafurilor a fost de 11.125. În 2025 au fost raportate 61.292 de furturi și 10.207 jafuri.

În 2025, doar 6,9% dintre cazurile de jaf s-au încheiat cu identificarea unui suspect, iar în cazul furturilor din buzunare proporția a fost de doar 0,9%.

Producătorii majori de telefoane, printre care Apple și Samsung, afirmă că tratează problema furturilor cu maximă seriozitate.

Samsung a anunțat că a implementat deja unele dintre măsurile solicitate de autorități, inclusiv afișarea numerelor IMEI pe ecranele blocate ale telefoanelor. Compania a precizat că a răspuns solicitărilor Ministerului de Interne și a transmis recomandări de securitate către aproximativ 40 de milioane de utilizatori din Marea Britanie, subliniind că tratează problema „extrem de serios”.

Apple a evidențiat funcția „stolen device protection”, care împiedică modificarea setărilor contului chiar și în situația în care hoții cunosc codul de acces al telefonului. Compania a anunțat că versiunea beta a sistemului iOS 26.4 activează această protecție în mod implicit, apropiindu-se astfel de cerința poliției ca sistemele antifurt să fie activate automat.

În paralel cu presiunile asupra industriei, poliția londoneză continuă operațiunile împotriva furturilor de telefoane. Într-o singură lună, au fost arestate 248 de persoane suspectate de astfel de infracțiuni, iar aproximativ 770 de telefoane au fost recuperate.

Autoritățile utilizează inclusiv biciclete electrice de mare viteză și drone pentru a interveni în zonele aglomerate ale orașului. În cadrul conferinței internaționale dedicate criminalității legate de telefoane mobile, organizată la Londra și la care au participat delegați din

Japonia, Brazilia, Spania și Statele Unite, Mark Rowley a reiterat că soluția pe termen lung depinde de implicarea industriei.

„De aproape trei ani încercăm să obținem un dialog real cu producătorii de telefoane, însă răspunsul lor de până acum nu se ridică la nivelul prejudiciului și al riscurilor la care sunt expuși clienții lor”, a declarat el.