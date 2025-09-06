Social

Coduri secrete pentru telefon. Poți debolca funcțiile ascunse

Coduri secrete pentru telefon. Poți debolca funcțiile ascunseTelefon cu sistem Android. Sursa foto: Pixabay
Coduri secrete pentru telefon, la îndemâna tuturor, conform pcmag.com. Programatorii au o tradiție îndelungată în crearea de camere ascunse în programe (sau, uneori, doar mici surprize amuzante) care pot fi accesate doar cu o „cheie” specială. Iată trei coduri care pot fi de ajutor oricrui utilizator de smartphone.

Modul câmp: *3001#12345#*

Tastați acest cod și apoi apăsați butonul verde de apelare pentru a accesa „Modul câmp”, care vă oferă acces la informații despre rețelele locale și terminalele de telefonie mobilă. Dar și informații despre intensitatea semnalului telefonului.

Din păcate, aceste informații nu vă vor dezvălui dacă cineva vă ascultă telefonul. Aproape toate sunt date destinate mai mult tehnicienilor.

Afișare IMEI: *#06#

Numărul de identificare internațional al echipamentului mobil sau IMEI este unic pentru dispozitivul pe care îl dețineți. și îl conectează la o rețea specifică. Printre altele, numărul poate ajuta la „blocarea” dispozitivelor furate sau la asistența pentru clienți. Dacă aveți mai multe cartele SIM sau un dual-SIM sau eSim în telefon, este posibil să aveți mai multe numere IMEI. Pe un iPhone, puteți găsi IMEI-ul și în Setări > General > Despre, dar tastarea *#06# funcționează pe toate platformele, deci este mai rapid.

Redirecționarea apelurilor: *#67# și *#21#

Aceste coduri vă permit să verificați către ce număr este redirecționat apelul atunci când sunteți ocupat sau când respingeți un apel.

În mod implicit, numărul pe care îl veți vedea apelând *#67# este probabil serviciul de mesagerie vocală al operatorului dumneavoastră,

Îl puteți schimba pentru a redirecționa către un alt număr (un număr de acasă, un număr de la birou sau un serviciu de răspuns terț, de exemplu). Pe un iPhone, puteți schimba acest număr accesând Setări > Telefon > Redirecționare apeluri.

Pe Android (variază de la sistem la sistem), atingeți aplicația Telefon > meniul cu trei puncte > Setări > Conturi de apeluri și alegeți cartela SIM pe care o utilizați, apoi găsiți redirecționarea apelurilor. Acest lucru înseamnă, evident, că apelurile nu vor fi redirecționate către mesageria vocală a operatorului dvs. de telefonie mobilă, dar dacă numărul pe care l-ați introdus are mesagerie vocală, apelantul poate lăsa un mesaj acolo.

 

 

 

