Un deținut înjunghiat în Penitenciarul Giurgiu, în stare critică







Scene dramatice s-au petrecut miercuri seară în Penitenciarul Giurgiu, unde un deținut a fost înjunghiat de colegul său de celulă, în urma unui conflict izbucnit între cei doi, potrivit IPJ Giurgiu.

Deținutul atacat se afla încarcerat la Penitenciarul Giurgiu, în urma unei condamnări. Potrivit primelor informații oferite de autoritățile din penitenciar, atacul asupra deținutului înjunghiat a fost comis cu un obiect ascuțit confecționat artizanal.

Victima a suferit trei plăgi înjunghiate în urma acestui atac, iar acum starea sa de sănătate este foarte gravă, potrivit acelorași surse.

Incidentul a generat mobilizarea echipelor medicale și a autorităților.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu a anunțat că a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale agresiunii care l-a avut ca victimă pe deținut.

Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu a deschis, în această cauză, o anchetă penală pentru infracțiunea de tentativă de omor, iar dosarul penal ar putea fi preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Polițiștii sosiți la locul agresiunii au ridicat probe din celulă, inclusiv arma artizanală folosită în atac.

Anchetatorii și urmează să stabilească motivul conflictului în urma căruia acest deținut a fost înjunghiat în închisoare.

Printre ipotezele luate în calcul de procurori și polițiști este că la originea atacului s-ar afla o dispută personală, unele conflicte legate de bunuri pe care deținuții le au în celule sau tensiuni mai vechi între cei doi deținuți.

În paralel, Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că a dispus o verificare internă cu privire la modul în care obiectul artizanal a ajuns în celulă.

De asemenea, echipa de anchetă a ANP trebuie să verifice și dacă măsurile de securitate aplicate în penitenciar au fost în conformitate cu regulamentele în vigoare.