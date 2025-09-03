Monden MM Stoica, schimbat la închisoare. S-a apucat de citit și a consiliat deținuți







Experiența închisorii l-a schimbat pe MM Stoica care s-a apropiat mai mult de oameni, de lectură, dar și de sport. Drept urmare a ajuns să consilieze deținuți.

A ajuns după gratii în dosarul transferurilor și nu se aștepta ca acea experință să devină unna benefică. MM Stoica, căci despre el este vorba a declarat la un podcast că închisoarea l-a transformat.

„Și în izolare aș fi vrut să stau, adică să citesc. Sport poți să faci fără absolut niciun device. Mie mi-a plăcut în închisoare. Știi care e marele avantaj?

Că poți să stai de vorbă cu toată lumea. Pentru mine a fost o plăcere să stau de vorbă cu oricine. Bine, care are bun simț și ai ce să vorbești. Acolo ai foarte mult timp și nu mi se părea timp pierdut să stau să ascult un deținut care avea ceva pe suflet. Chiar am fost și consilier în multe probleme.

Dar asta a fost dintotdeauna, pentru că eu am avut un target personal. Îmi plăcea să fiu cunoscut, să fiu oprit pe stradă să mi se ceară un autograf sau un selfie. Asta nu are cum să fie neplăcut. Chiar dacă te grăbești. Eu unul stau dacă trebuie să stau ore, stau ore. Și așa îi îndrum și pe jucători”, a spus omul de fotbal.

Cât despre sport, acesta a declarat că face în fiecare zi. Mai ales că s-a lăsat de fumat acum 20 de ani, deci capacitatea pulmonară a crescut. ”Am un avantaj fantastic. Din 2004 de când m-am lăsat de fumat stau foarte bine cardio.

N-am avut alte dependențe, nu am băut. Dacă am mers în club, am băut, m-am și îmbătat, dar nu am băut constant”, a mai spus MM Stoica. de altfel el a recunoscut că nu mai are probleme în a-și manageria furia ca pe vremuri, când era ca un vulcan.