Sport Viața în închisoare. MM Stoica a dezvăluit ce l-a ajutat să reziste la Jilava







MM Stoica a făcut dezvăluiri despre perioada în care a stat după gratii și cum a rezistat, având în vedere că a fost închis la penitenciar de maximă siguranță. Omul de fotbal a găsit însă repede soluția pentru a se încadra în peisaj.

MM Stoica a renunțat la protecție

Omul de fotbal s-a descurcat atunci când a fost închis la Jilava. Acesta nu a avut niciun conflict cu niciun deținut, din contra. A explicat faptul că a fost respectat și că făcea sport cu cei condamnați. ”Nu am avut nicio problemă cu niciun deținut niciodată. Niciodată! Am fost foarte respectat, pentru că am renunțat la protecție. Nu am vrut să fiu adus separat pentru că nu mi-a fost frică de nimeni, nu are de ce să-ți fie frică. Oamenii aia au un respect față de oamenii cunoscuți, mai ales dacă stai cu omul de vorbă.

Eu, cel puțin la Jilava, îi scoteam la sport și stăteam cu ei și-mi spuneau oamenii, își vărsau oful. Bine, acum cei care au fost acolo, că toate camerele sunt pline de nevinovați (n.r.- râde). Exact asta e o vorbă: ”a, altă camera de nevinovați”. Dar nu e mare lucru să stai să asculți omul”, a declarat omul de fotbal.

Au câștigat cupa penitenciarului

Acesta împreună cu Gică Popescu, alături de care a stat în celulă, în urma condamnării din dosarul Transferurilor, organizaseră echipa de fotbal. De altfel cei doi și jucau în echipa de fotbal pe care o antrenau. Au câștigat în acest fel și cupa Penitenciarului. MM Stoica a declarat în trecut că perioada din penitenciar l-a schimbat foarte mult. A conștientizat că multe dintre gesturile pe care le-a făcut în trecut, mai ales cele agresive nu le-ar mai face. De altfel, acesta a mai explicat că dacă ar putea întoarce timpul nu ar evita acea perioadă complicate din viața lui.