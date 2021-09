Ți-ai pierdut telefonul sau a fost furat? Localizarea lui nu mai este acum o problemă

Telefonul a devenit noul album cu poze, noul oracol, noua formă prin care comunicăm cu cei dragi, iar pierderea acestor informații nu este plăcută pentru nimeni. Pierderea sau furtul telefonului sunt două scenarii de groază pentru oricine, dar vestea bună este că acum iți poți găsi smartphone-ul în cel mai scurt timp cu ajutorul unei aplicații.

Cum î ți localizezi gadget-ul cu ajutorul GPS-ului?

Este foarte important ca fiecare om să aibă activată funcția Location, cu ajutorul căreia poți depista unde este obiectul pierdut. Receptorul GPS se activează foarte simplu, din meniul telefonului, iar receptorul preia de la sateliți semnalul pe care dispozitivul îl emite.Un aspect foarte important este ca telefonul să aibă datele mobile deschise.

Cum localizezi smartphone-ul dacă nu ai deschis GPS-ul?

Unele persoane poate nu au luat în calcul niciodată că telefonul lor poate fi furat, iar funcția Location a fost permanent închisă. O alta metodă prin care poți să te bucuri iar de gadgetul tău este cu ajutorul codului unic codul IMEI (International Mobile Equipment Identity), format din 15 cifre . Cu ajutorul acestuia, operatorul de telefonie mobilă la care ai abonament poate să îl blocheze. Un alt aspect important este că doar politia poate căuta telefonul cu ajutorul acestui cod.Poți să găsești codul IMEI dacă apelezi la *#06# sau scris pe cutia telefonului.

Localizarea telefonului cu ajutorul aplicațiilor

Pentru a putea să iți găsești smartphone-ul Android cu ajutorul aplicației, trebuie ca acesta să fie deschis, să aibă internet, iar aplicația Find my device să fie activă. Dacă persoana are Iphone, se poate ajuta de aplicația Find my Iphone, doar dacă telefonul are baterie.

Alte aplicații care te pot ajuta în găsirea gadgetului pierdut:

-Android Device Manage

-Wheres my droid

-SeekDroid Lite

-iHound

-Find My Friends

-Prey Anti-Theft