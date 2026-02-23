Un iPhone pliabil va apărea odată cu iPhone 18

Apple se pregătește să facă un pas important în evoluția smartphone-urilor, pregătind lansarea unui iPhone pliabil, care ar urma să debuteze odată cu iPhone 18 Pro. Sursele din industrie sugerează că gigantul american intenționează să îmbine tehnologia ecranelor flexibile cu designul premium caracteristic seriei Pro, oferind utilizatorilor o experiență inovatoare și un dispozitiv mai versatil, informează techradar.com.

Mai exact, Apple se pregătește pentru un an plin de lansări, iar ultimele zvonuri sugerează că 2026 va aduce o premieră: un iPhone pliabil, care ar urma să fie prezentat alături de iPhone 18 Pro.

Conform informațiilor publicate pe m.weibo.cn, Apple pregătește demararea producției de serie pentru ecranul pliabil al iPhone Fold în jurul lunii iulie, în aceeași perioadă în care va începe și producția pentru iPhone 18 Pro.

Sursele sugerează că ambele modele ar putea fi lansate pe piață în același timp, dacă nu apar evenimente neprevăzute. Tradițional, septembrie rămâne luna favorită pentru prezentările Apple, iar sursele sugerează că și anul acesta va fi momentul marelui anunț.

Se zvonește că viitorul eveniment Apple ar putea prezenta iPhone 18 Pro Max, însă lansarea modelului standard, iPhone 18, nu ar fi programată simultan. Sursele mai indică faptul că versiunea standard ar putea fi disponibilă abia la începutul anului 2027.

Motivul acestei modificări în calendarul de lansări nu a fost clarificat, iar Apple nu a oferit nicio confirmare oficială. Totuși, analiștii speculează că strategia ar putea urmări stimularea vânzărilor printr-o lansare etapizată, prioritizând modelele premium înaintea celor standard și oferind astfel consumatorilor mai întâi opțiuni high-end.

Apple se pregătește să aducă noi opțiuni pentru fanii săi, iar așteptarea pentru iPhone 17e, succesorul modelului 16e, este aproape de final. Dispozitivul promite să fie o alegere atractivă pentru utilizatorii care își doresc experiența Apple, dar la un preț mai accesibil decât modelele premium.

Noile modele iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max nu sunt așteptate să aducă schimbări majore față de generația precedentă. Sursele indică faptul că Apple va păstra același design și aceleași ecrane, ceea ce ar reduce presiunea asupra companiei în procesul de producție la scară largă.

În același timp, zvonurile despre iPhone Fold par să prindă contur. De ani de zile se vorbește despre un telefon pliabil semnat Apple, iar mulțimea de informații recente sugerează că acest ar putea fi momentul lansării.

Sursele indică faptul că inginerii Apple au depus eforturi considerabile pentru ca liniile de pliere să fie cât mai puțin vizibile, rezultând un dispozitiv atât estetic, cât și performant, de la care nu lipsește, desigur, prețul ridicat.

Totodată, discuțiile despre iPhone 18 Pro includ posibilitatea unei insule dinamice mai mici, precum și o creștere tradițională a performanței chipsetului intern, continuând tradiția Apple de a îmbunătăți fiecare nou model cu funcționalități și putere de procesare superioară.

Principala provocare pentru aceste flagship-uri ar putea veni din zona procesoarelor A20 și A20 Pro. Deși Apple ar fi asigurat mai mult de jumătate din capacitatea inițială de producție de 2 nm oferită de TSMC, compania pare să întâmpine dificultăți din cauza cererii ridicate pentru tehnologia avansată a producătorului taiwanez.