Marele eveniment Apple din 4 martie. Printre surprize, noul MacBook

Apple Inc. a confirmat că va organiza un eveniment de prezentare pe 4 martie, pregătind introducerea mai multor dispozitive noi în următoarele săptămâni. Compania a trimis invitații către jurnaliști pentru întâlniri în New York, Shanghai și Londra, descriind evenimentul drept o „experiență” față în față, informează techradar.com.

Formatul ales indică o lansare mai restrânsă comparativ cu evenimentele tradiționale desfășurate în campusul Apple din Cupertino, California. În prima jumătate a anului 2026, Apple intenționează să aducă pe piață mai multe produse noi, printre care noile modele MacBook Pro, MacBook Air, un MacBook accesibil disponibil în diverse culori și actualizări pentru iPad.

De asemenea, compania se pregătește să lanseze iPhone 17e, versiunea actualizată a smartphone-ului său de gamă medie. Dupăcum ne-am obișnuit, Apple își menține tradiția și nu dezvăluie detalii clare despre produsele ce ar putea fi prezentate la viitorul eveniment.

Cu toate acestea, speculațiile circulă intens în comunitatea tehnologică. Mark Gurman de la Bloomberg a sugerat recent pe X că invitația ar putea ascunde indicii despre un MacBook mai accesibil. Pe lângă acest model de intrare în gamă, se așteaptă ca Apple să prezinte și noi versiuni de MacBook Pro. Totuși, rămâne incert ce alte produse sau funcții nu vor fi dezvăluite în cadrul acestui eveniment.

Mai jos vă prezentăm o analiză a posibilelor dezvăluiri din martie:

Apple se află în plină pregătire pentru câteva lansări importante care ar putea să redefinească oferta companiei în segmentul de laptopuri, smartphone-uri și tablete. Zvonurile și scurgerile recente conturează detalii despre noile dispozitive ce ar putea fi prezentate în următoarele săptămâni.

MacBook Pro cu procesoare M5 Pro și M5 Max: Informațiile recente indică faptul că Apple va lansa noi modele de MacBook Pro echipate cu procesoare M5 Pro și M5 Max. Cele mai recente zvonuri, citând surse precum Mark Gurman, sugerează că debutul ar putea avea loc în prima săptămână a lunii martie.

Se pare că M5 Pro și M5 Max ar putea împărți aceeași bază de cip, diferențele fiind date de numărul de nuclee CPU și GPU. În practică, M5 Max ar fi versiunea cu mai multe nuclee, iar M5 Pro ar avea o configurație mai compactă, oferind astfel mai multe opțiuni de personalizare pentru utilizatori. Întârzierile în livrările MacBook Pro M4 Max confirmă, de asemenea, apropierea lansării noilor modele.

Pe lângă modelele de top, Apple ar putea introduce un MacBook mai accesibil, bazat pe cipul A18, o soluție preluată de la iPhone, și cu doar 8 GB RAM. Această decizie ar marca o abatere de la trendul Apple de a echipa toate Mac-urile cu minimum 16 GB memorie.

Speculațiile indică un preț de aproximativ 699–799 de dolari și posibile livrări între 5 și 8 milioane de unități, ceea ce ar reprezenta aproape un sfert din vânzările totale de Mac-uri din anul precedent. Culorile invitațiilor la eveniment, verde deschis, albastru și galben, coincid cu prototipurile laptopului accesibil, sugerând o lansare iminentă.

Pentru segmentul de smartphone-uri, Apple ar putea lansa iPhone 17e, succesorul lui iPhone 16e, cu actualizarea principală fiind trecerea de la cipul A18 la A19. În plus, s-ar putea introduce suportul MagSafe.

Deși nu se anunță schimbări revoluționare, păstrarea prețului la 599 de dolari ar putea fi o veste bună pentru consumatori, în contextul creșterii generale a costurilor RAM și de stocare.

În zona tabletelor, Apple pregătește un iPad Air de generația a 8-a, care va beneficia de un upgrade de la M3 la M4, îmbunătățind performanța și portabilitatea. Totodată, iPad-ul de generația a 12-a ar urma să treacă de la cipul A16 la A18, permițând integrarea funcțiilor de inteligență artificială pe care modelul anterior nu le suporta.

Pe lângă lansările iminente de MacBook și iPhone, există speculații privind un Mac Studio sau un Studio Display reînnoit, dispozitive pe care mulți fani Apple le așteaptă cu interes. Se crede că aceste modele ar putea fi actualizate în prima jumătate a anului 2026, deși lansarea lor nu este garantată.

În ceea ce privește MacBook Air M5, zvonurile indicau o posibilă lansare la începutul acestui an, însă este mai probabil ca Apple să se concentreze pe noile modele de MacBook Pro și pe MacBook-ul mai accesibil. Compania nu are obiceiul de a introduce simultan prea multe modele de laptop, astfel că aceste lansări rămân prioritare.

În plus, există așteptări legate de un Apple TV nou, însă șansele ca acesta să fie prezentat la următorul eveniment par reduse. Mark Gurman atenționează și că o revizuire majoră a inteligenței artificiale pentru Siri nu va fi probabil punctul central al evenimentului, deși este posibil să vedem teasere sau mici indicii despre evoluțiile viitoare ale asistentului virtual.