WhatsApp introduce restricții pentru mesajele care nu primesc răspuns

WhatsApp a început să testeze o funcție care limitează numărul de mesaje pe care utilizatorii privați și companiile le pot trimite persoanelor necunoscute fără a primi răspuns, într-o încercare de a combate creșterea alarmantă a spam-ului pe platforma de mesagerie, informează ANSA.

În ultimele luni, tot mai mulți utilizatori ai WhatsApp au raportat o creștere semnificativă a mesajelor primite de la conturi necunoscute sau de afaceri, adesea cu scopuri frauduloase. Aceste mesaje nedorite au început să afecteze experiența generală de utilizare a aplicației, determinând compania să caute soluții eficiente pentru prevenirea spam-ului.

Schimbarea anunțată de WhatsApp este concepută tocmai pentru a restricționa capacitatea utilizatorilor și a companiilor de a trimite mesaje nesolicitate către persoane care nu răspund.

WhatsApp nu a oferit încă detalii precise despre numărul exact de mesaje permis înainte de blocare, însă se știe că aplicația va avertiza utilizatorul înainte de atingerea limitei. Avertismentul va afișa câte mesaje au fost trimise către persoane necunoscute, iar dacă limita va fi depășită, utilizatorul va fi temporar blocat și nu va mai putea trimite mesaje până la resetarea contorului.

Nu toate mesajele trimise vor fi luate în calcul. De exemplu, dacă trimiteți trei mesaje unei persoane întâlnite la o conferință, acestea vor fi considerate pentru limită doar dacă destinatarul nu răspunde. Astfel, comunicarea obișnuită nu va fi afectată, ci doar mesajele nesolicitate către persoane necunoscute.

Conform unui raport al Meta citat de TechCrunch, WhatsApp va desfășura teste în mai multe țări în săptămânile următoare. Compania a transmis că majoritatea utilizatorilor nu vor atinge limitele, iar experiența lor zilnică de mesagerie nu va fi afectată.

Măsurile sunt îndreptate în special împotriva persoanelor și companiilor care trimit mesaje spam, cu scopul de a reduce numărul mesajelor nedorite și a proteja utilizatorii.

WhatsApp a încercat anterior să limiteze comportamentele de spam prin mai multe instrumente și măsuri de securitate. În iulie 2024, compania a început să testeze limite privind mesajele de marketing pe care companiile le pot trimite persoanelor într-o lună, oferind utilizatorilor opțiunea de a se dezabona de la astfel de mesaje.

De asemenea, la începutul acestui an, WhatsApp a introdus limite pentru numărul de mesaje difuzate pe care utilizatorii și companiile le pot trimite altora, experiment desfășurat în mai mult de o duzină de țări, inclusiv India, una dintre cele mai mari piețe ale companiei, cu peste 500 de milioane de utilizatori.

WhatsApp recomandă utilizatorilor să profite de setările avansate de confidențialitate, unde pot stabili cine poate vedea ultima lor accesare, starea online, cine îi poate adăuga în grupuri și cine poate confirma citirea mesajelor.

În cazul în care un mesaj pare suspect sau spam, aplicația sfătuiește utilizatorii să nu răspundă, să blocheze numărul și să raporteze mesajul. Semnele de avertizare includ greșeli ortografice, solicitări de a accesa link-uri sau de a furniza informații personale ori financiare.