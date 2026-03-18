Pericol în Marea Mediterană. Un petrolier rusesc avariat, considerat o bombă ecologică, ar putea exploda

Un petrolier rusesc aflat sub sancțiuni, încărcat cu gaz natural lichefiat, plutește în derivă în Marea Mediterană, fără echipaj la bord și cu o avarie majoră în corpul navei, situație care a declanșat avertismente serioase privind pericolul producerii unui dezastru ecologic de proporții. Potrivit BBC este vorba despre nava „Arctic Metagaz”, despre care inițial s-a relatat că s-ar fi scufundat, însă aceasta continuă să plutească în derivă încă de la începutul lunii martie.

Potrivit informațiilor apărute, vasul face parte din așa-numita flotă fantomă folosită pentru transportul petrolului și gazelor rusești aflate sub sancțiuni. Petrolierul a fost grav avariat în urma unui presupus atac cu drone marine, produs în apropierea apelor malteze, la începutul acestei luni.

Ucraina nu a comentat informațiile potrivit cărora ar fi responsabilă de avarierea navei. Între timp, Arctic Metagaz se deplasează în derivă spre sud, îndepărtându-se de apele teritoriale italiene și de insula Lampedusa, în direcția Libiei. Mișcările sale sunt urmărite în continuare de autoritățile italiene și malteze.

Marți după-amiază, petrolierul se afla la aproximativ 45 de mile marine, adică 83 de kilometri, de apele teritoriale ale Italiei și la 25 de mile de zona de căutare și salvare atribuită Libiei.

Situația a generat îngrijorare în rândul mai multor state europene. Un oficial italian, reprezentând una dintre cele nouă țări ale Uniunii Europene care au transmis o scrisoare comună Comisiei Europene pentru a cere măsuri, a descris Arctic Metagaz drept o „bombă ecologică” gata să explodeze. Într-un interviu acordat postului italian Radio 24, secretarul Consiliului de Miniștri al Italiei, Alfredo Mantovano, a declarat că riscurile generate de acest petrolier sunt „enorme” și a avertizat că nava ar putea „exploda în orice moment”.

Se crede că la bord se află cantități „semnificative” de gaz natural lichefiat. În plus, un oficial de la Roma a declarat pentru BBC că nava transporta și 450 de tone de păcură, precum și 250 de tone de motorină.

Arctic Metagaz plecase din portul rus Murmansk în luna februarie. La începutul lunii martie, când la bord au izbucnit incendii, președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina de un „atac terorist”.

Totuși, Ucraina consideră aceste petroliere rusești din „flota fantomă” drept ținte legitime. Astfel de nave navighează, de regulă, cu transponderele oprite, tocmai pentru a evita sancțiunile occidentale, iar veniturile obținute de Moscova din petrol și gaze contribuie la finanțarea războiului dus împotriva Ucrainei. În același timp, Rusia lovește infrastructura energetică civilă a Ucrainei încă de la începutul invaziei sale pe scară largă, lăsând un număr mare de oameni fără apă caldă sau căldură în plină iarnă.

În ultima perioadă, numărul și amploarea atacurilor cu drone asupra petrolierelor rusești au crescut vizibil. În decembrie, serviciul ucrainean de informații SBU a anunțat că a avariat trei nave în două săptămâni în Marea Neagră, inclusiv petrolierul Dashan, despre care susținea că a suferit „daune critice”.

La puțin peste o săptămână după acel episod, petrolierul Quendil a fost lovit în Marea Mediterană. Potrivit informațiilor apărute atunci, nava era goală în momentul atacului. Acum, au trecut două săptămâni de când Arctic Metagaz a fost grav avariat în urma unei serii de explozii și incendii.

Echipajul petrolierului a fost localizat și salvat de paza de coastă libiană. După incident, oficialii portuari din Libia au declarat inițial că petrolierul s-a scufundat.

Ulterior însă, a devenit clar că nava nu s-a dus la fund, ci a rămas plutind, fără echipaj și în condiții considerate periculoase. Tocmai această situație alimentează temerile privind un accident de proporții, în condițiile în care vasul este serios avariat și transportă încă o încărcătură extrem de sensibilă.

Fundația World Wildlife Fund a anunțat că se află în „alertă maximă” din cauza riscurilor asociate acestui caz. Organizația avertizează că o eventuală scurgere ar putea provoca incendii și un episod de poluare de lungă durată într-o zonă considerată de „valoare ecologică excepţională”.

Aceeași regiune găzduiește numeroase specii protejate, motiv pentru care o explozie sau o scurgere masivă de combustibil ar putea avea consecințe severe nu doar asupra traficului maritim, ci și asupra ecosistemului din centrul Mediteranei.