Navă rusească încărcată cu gaz lichefiat, în derivă între Italia și Malta după un posibil atac cu drone

Autoritățile italiene analizează modul în care trebuie gestionată situația în care se află o navă rusească de transport gaz natural lichefiat (LNG) care plutește în derivă în Marea Mediterană, după ce ar fi fost avariată într-un atac cu drone navale, potrivit Reuters.

Incidentul a avut loc în urmă cu aproximativ o săptămână, iar nava continuă să fie monitorizată de autorități în apropierea apelor dintre Italia și Malta.

Potrivit unor surse, petrolierul rusesc Arctic Metagaz transporta gaz natural lichefiat din portul arctic Murmansk atunci când a fost lovit. Ministerul Transporturilor din Rusia a declarat că atacul ar fi fost realizat de drone navale ucrainene lansate de pe coasta Libiei. Până în prezent, autoritățile de la Kiev nu și-au asumat responsabilitatea pentru incident.

Nava se află în prezent la aproximativ 30 de mile nautice de insula italiană Linosa, o insulă mică administrată de municipalitatea Lampedusa.

Autoritățile italiene au transmis că situația este monitorizată, iar nava se află în apele internaționale. În apropierea petrolierului se află nave ale marinei italiene, un remorcher și o navă specializată în intervenții pentru protecția mediului.

Primarul orașului Lampedusa, Filippo Mannino, a declarat că autoritățile locale sunt informate constant despre evoluția situației.

„Situația este sub control. Nava se află în apele internaționale, iar marina, un remorcher și o navă de intervenție pentru protecția mediului o escortează”, a spus Mannino.

Agenția de salvare maritimă din Libia anunțase inițial că petrolierul s-ar fi scufundat după atac, însă informația nu s-a confirmat. Nava a rămas pe linia de plutire și a continuat să derive în zonă.

Conform informațiilor furnizate de surse italiene, cei aproximativ 30 de membri ai echipajului aflați la bordul petrolierului au fost evacuați imediat după atac. Incidentul ar fi avut loc la sud de Malta.

Deocamdată nu este clar cât gaz natural lichefiat și cât combustibil mai există la bordul navei. Avariile produse în urma exploziei sunt vizibile deasupra liniei de plutire.

Fotografii publicate în presă arată o gaură de dimensiuni mari pe partea stângă a navei, în timp ce pupa pare să stea mai jos în apă decât restul corpului navei. Cu toate acestea, structura principală a corpului navei continuă să reziste.

Potrivit unor surse citate de Reuters, autoritățile italiene analizează mai multe scenarii pentru gestionarea situației. Varianta preferată ar fi ca administratorul navei, compania rusă LLC SMP Techmanagement, să angajeze o firmă specializată care să remorcheze petrolierul către un loc sigur.

Italia nu dorește însă ca nava să acosteze într-un port italian.

Una dintre surse a descris situația drept „o bombă cu ceas plină cu gaz”, referindu-se la riscurile asociate cu încărcătura de LNG.

Un purtător de cuvânt al Departamentului italian pentru Protecție Civilă a declarat că petrolierul este monitorizat permanent și că în prezent nu se îndreaptă spre apele teritoriale ale Italiei.

La începutul săptămânii, petrolierul s-a apropiat la aproximativ 22 de mile nautice de coasta Maltei, însă ulterior curenții marini l-au împins mai departe. Joi, nava se afla la aproximativ 61 de mile nautice de țărm.

Autoritatea pentru transport din Malta a emis o alertă pentru navigație, solicitând tuturor navelor care tranzitează zona să păstreze o distanță de cel puțin cinci mile nautice față de petrolierul Arctic Metagaz.

Premierul Maltei, Robert Abela, a declarat că guvernul este pregătit să intervină dacă situația o va impune, fără a oferi detalii suplimentare despre eventualele măsuri.

De la declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022, infrastructura energetică a Rusiei a devenit în repetate rânduri ținta unor atacuri atribuite Kievului. Autoritățile ucrainene au vizat rafinării de petrol și alte instalații energetice, în încercarea de a afecta resursele financiare utilizate pentru susținerea efortului de război al Moscovei.

Incidentul din Marea Mediterană se înscrie în contextul acestor acțiuni, însă responsabilitatea atacului asupra petrolierului Arctic Metagaz nu a fost confirmată oficial.