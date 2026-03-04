International

Nava rusească Arctic Metagaz, încărcată cu GNL, s-a scufundat în Mediterană. Moscova acuză un atac

Nava rusească Arctic Metagaz, încărcată cu GNL, s-a scufundat în Mediterană. Moscova acuză un atac
Nava rusească Arctic Metagaz, încărcată cu gaze naturale lichefiate (GNL), s-a scufundat în Marea Mediterană, între Libia și Malta, în urma unor „explozii bruște” de origine necunoscută, au anunțat miercuri autoritățile libiene, potrivit AFP.

Un semnal SOS lansat de nava Arctic Metagaz a fost recepționat marți seara, a transmis Autoritatea libiană a Porturilor și Transportului Maritim. Potrivit aceleiași surse, exploziile au fost „urmate de un incendiu uriaș care a condus la naufragierea sa completă”.

Rusia acuză că Arctic Metagaz a fost atacată de Ucraina

Ministerul rus al Transporturilor a susținut, într-un comunicat, că scufundarea navei ar fi fost rezultatul unui atac. Potrivit autorităților ruse, atacul împotriva Arctic Metagaz „a fost lansat de pe coastele libiene cu vedete rapide fără echipaj aparținând Ucrainei”.

Deocamdată, nu au fost prezentate dovezi publice care să confirme această acuzație, iar cauza exactă a exploziilor nu a fost stabilită oficial.

Echipajul navei este în siguranță

Ministerul rus al Transporturilor a anunțat că cei 30 de membri ai echipajului sunt teferi. Nu au fost oferite informații suplimentare despre modul în care au fost salvați sau despre eventuale operațiuni de intervenție desfășurate în zonă.

