Schimbare radicală la vârful Bisericii Anglicane. Tradiția, pusă la încercare de Sarah Mullally, prima femeie arhiepiscop

Sarah Mullally urmează să fie învestită miercuri, la Catedrala din Canterbury, în funcția de arhiepiscop de Canterbury, devenind prima femeie care ocupă această poziție în cadrul Bisericii Anglicane. Evenimentul marchează un moment semnificativ pentru comunitatea anglicană globală, care reunește aproximativ 85 de milioane de credincioși, potrivit Reuters.

Ceremonia va reuni aproximativ 2.000 de invitați, inclusiv membri ai familiei regale britanice, oficiali guvernamentali și lideri religioși din întreaga lume, reflectând amploarea și diversitatea Bisericii Anglicane.

În cadrul ceremoniei, Sarah Mullally va fi așezată în scaunul Sfântului Augustin, datând din secolul al XIII-lea, un simbol al continuității tradiției anglicane. Printre participanți se vor număra prințul William și Kate, precum și prim-ministrul britanic Keir Starmer.

Ritualul de învestire va include gesturi cu încărcătură simbolică, precum solicitarea accesului în catedrală prin baterea la ușa de vest. Mullally va purta o mitră și o mantie fixată cu o agrafă inspirată de centura utilizată în perioada în care a lucrat ca asistentă medicală în cadrul Serviciului Național de Sănătate.

De asemenea, noul arhiepiscop va purta un inel cu valoare istorică, oferit în 1966 de Papa Paul al VI-lea unuia dintre predecesorii săi, Michael Ramsey, simbolizând relațiile îmbunătățite dintre anglicani și catolici.

Slujba religioasă va reflecta dimensiunea internațională a anglicanismului, incluzând rugăciuni și lecturi în mai multe limbi, precum urdu, dar și participarea unor coruri africane.

Numirea lui Sarah Mullally a fost descrisă drept un moment important pentru instituție. Episcopul Rachel Treweek a declarat: „Este un moment important pentru Biserică... Nu cred că vreunul dintre noi s-a gândit că vom avea o femeie arhiepiscop atât de repede”.

Aceasta a subliniat, totodată, că tensiunile interne nu sunt un fenomen nou:

„Oricine ar fi devenit arhiepiscop de Canterbury, ar fi existat întotdeauna probleme cu anumite părţi ale vastei Comunităţi Anglicane... Acest lucru nu este nou”.

Sarah Mullally, fostă asistentă medicală și funcționar public, a fost numită în această funcție în luna octombrie a anului trecut.

Numirea sa a generat reacții critice din partea unor grupuri conservatoare din cadrul Bisericii Anglicane, în special din regiuni africane și asiatice. Gruparea Gafcon a contestat inițial decizia, însă a renunțat ulterior la planurile de a desemna un lider simbolic alternativ, optând pentru crearea unui nou consiliu.

Un organism reprezentativ al comunității globale a abandonat, de asemenea, o propunere privind introducerea unei conduceri rotative, invocând riscul apariției unei rivalități instituționale cu arhiepiscopul de Canterbury.

Aceste divergențe reflectă diferențele de viziune dintre aripa progresistă și cea conservatoare a anglicanismului, în special în privința unor teme precum binecuvântarea uniunilor între persoane de același sex sau rolul femeilor în conducerea bisericii.

În acest context, rolul arhiepiscopului rămâne în mare parte unul simbolic, bazat pe influență și capacitatea de mediere, spre deosebire de autoritatea centralizată exercitată de Papa în cadrul Bisericii Catolice.

Sarah Mullally a evidențiat, încă de la momentul numirii sale, importanța coeziunii în cadrul unei comunități globale diverse. Ea declara în octombrie: „Suntem o familie cu o rădăcină comună, iar orice biserică globală prezintă o mare diversitate.”

Tema centrală a ceremoniei de miercuri va fi Sărbătoarea Bunei Vestiri, care marchează momentul biblic în care Fecioara Maria este anunțată că va deveni mama lui Iisus.

Episcopul Nicholas Baines a apreciat că noul arhiepiscop ar putea contribui la schimbarea dinamicii dialogului intern: „Arhiepiscopul Sarah oferă bisericii o oportunitate de a crea un dialog diferit şi mai încrezător. Ea aduce darurile şi experienţa potrivite pentru un moment ca acesta”.