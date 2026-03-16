Focar de meningită în Europa. Doi morți și mai mulți studenți spitalizați

Un focar de meningită invazivă în orașul Canterbury, din sud-estul Angliei, s-a soldat cu moartea a două persoane și cu internarea mai multor tineri în stare gravă, potrivit BBC.

Printre victime se numără și un student al Universității din Kent, potrivit informațiilor confirmate de instituția de învățământ și de autoritățile sanitare britanice.

Potrivit datelor citate de BBC, autoritățile din domeniul sănătății publice monitorizează situația și au început măsuri de prevenire pentru a limita răspândirea bolii în rândul studenților și al persoanelor care ar fi putut intra în contact cu cei infectați.

Conform informațiilor disponibile, alte 11 persoane din zona Canterbury sunt în prezent internate în spital și sunt considerate grav bolnave. Majoritatea pacienților au vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, iar o parte dintre ei sunt studenți ai Universității din Kent.

Cele două persoane care au murit în urma infecției ar avea, de asemenea, vârste între 18 și 21 de ani. Reprezentanții universității au confirmat că unul dintre cei decedați era student al instituției.

În contextul focarului, Agenția pentru Securitatea Sănătății din Regatul Unit (UK Health Security Agency – UKHSA) a început să contacteze peste 30.000 de studenți, membri ai personalului universitar și familiile acestora pentru a-i informa despre situație și despre măsurile de precauție recomandate.

Reprezentanții UKHSA au anunțat că sunt organizate administrări de antibiotice pentru anumite persoane din zona Canterbury, în special pentru studenții care ar putea fi considerați contacte apropiate ale cazurilor confirmate.

Potrivit unui purtător de cuvânt al agenției, citat de BBC, „se organizează administrarea de antibiotice pentru unii studenți din zona Canterbury în urma focarului”, iar tulpina exactă a bacteriei care a provocat infecția nu a fost încă identificată.

O scrisoare transmisă studenților și angajaților Universității din Kent, consultată de BBC, menționează că persoanele care locuiesc sau lucrează în anumite clădiri din campus ar trebui să primească antibiotice „fără întârziere”.

În paralel, specialiștii în sănătate publică intervievează persoanele afectate pentru a identifica toate contactele apropiate și pentru a reduce riscul apariției altor cazuri.

Universitatea din Kent a transmis că lucrează îndeaproape cu autoritățile sanitare pentru gestionarea situației și pentru informarea comunității academice.

Într-un comunicat oficial, instituția a declarat:

„Siguranța studenților și a personalului nostru rămâne prioritatea noastră cea mai mare.”

Reprezentanții universității au precizat că instituția colaborează cu echipele de sănătate publică și menține legătura cu studenții și angajații pentru a se asigura că aceștia primesc informațiile și sprijinul necesar.

Potrivit informațiilor apărute în presă, focarul ar putea fi legat de un eveniment social organizat în Canterbury, la care ar fi participat mai multe dintre persoanele care s-au îmbolnăvit.

Meningita reprezintă o infecție a membranelor protectoare care înconjoară creierul și măduva spinării. Boala poate evolua rapid și poate deveni gravă dacă nu este tratată prompt.

Printre simptomele frecvente se numără febra mare, starea de rău, vărsăturile și durerile de cap severe. În unele cazuri, infecția poate provoca septicemie, o complicație care poate pune viața în pericol.

Trish Mannes, director regional adjunct al UKHSA pentru sud-estul Angliei, a atras atenția că simptomele pot fi ușor confundate cu alte afecțiuni.

Ea a explicat că acestea pot fi „ușor confundate cu alte boli, precum o răceală puternică, gripă sau chiar o mahmureală”.

În același timp, oficialul a transmis un mesaj de reasigurare pentru comunitatea universitară:

„Studenții și personalul vor fi, în mod firesc, îngrijorați de riscul apariției altor cazuri; totuși, dorim să îi reasigurăm că persoanele care au fost în contact apropiat cu cazurile confirmate au primit antibiotice ca măsură de precauție.”

Autoritățile medicale recomandă persoanelor care prezintă simptome de meningită sau septicemie să se prezinte de urgență la cel mai apropiat departament de primiri urgențe sau să apeleze serviciile de urgență.